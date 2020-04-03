В Росавиации сообщили о приостановке вывозных рейсов

Выполнение рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран временно приостанавливается, сообщили в Росавиации.

"Действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию Российской Федерации, временно приостановлено", - говорится в сообщении ведомства.

Такой шаг предпринят в целях максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пояснили в Росавиации.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на телеграмму Росавиации, отправленной в авиакомпании, что вывозные рейсы будут остановлены в ночь на 4 марта.