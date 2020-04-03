В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах

Распределение по субъектам выглядит так:
1. Москва - 448
2. Московская область - 34
3. Краснодарский край - 17
4. Пензенская область - 11
5. Ленинградская область - 10
6. Ямало-Ненецкий АО - 10
7. Санкт-Петербург - 9
8. Ханты-Мансийский АО - 8
9. Республика Татарстан - 6
10. Республика Калмыкия - 5
11. Тюменская область - 5
12. Саратовская область - 4
13. Липецкая область - 3
14. Астраханская область - 3
15. Кировская область - 3
16. Еврейская АО - 3
17. Брянская область - 2
18. Ивановская область - 2
19. Чеченская Республика - 2
20. Челябинская область - 2
21. Приморский край - 2
22. Республика Крым - 2
23. Курская область - 1
24. Рязанская область - 1
25. Тверская область - 1
26. Архангельская область - 1
27. Республика Ингушетия - 1
28. Пермский край - 1
29. Свердловская область - 1
30. Республика Бурятия - 1
31. Иркутская область - 1
32. Хабаровский край - 1
Всего в стране зарегистрировано 4149 заболевших в 78 регионах. Выздоровело в Москве - 28, Самарской области - 5, Республике Татарстан - 4, Башкортостане - 4, Пермском крае - 2, ХМАО-Югре - 2, Ульяновской области - 1. Всего за сутки - 46. Выписано выздоровевших - 281.
За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом: в Коми - 2, Москве - 1, Пермском крае - 1. Всего по стране скончались 34 человека.