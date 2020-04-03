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03.04.2020 10:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией. Больше всего прибавилось в Москве - 448 человек.

Распределение по субъектам выглядит так:

1. Москва - 448

2. Московская область - 34

3. Краснодарский край - 17

4. Пензенская область - 11

5. Ленинградская область - 10

6. Ямало-Ненецкий АО - 10

7. Санкт-Петербург - 9

8. Ханты-Мансийский АО - 8

9. Республика Татарстан - 6

10. Республика Калмыкия - 5

11. Тюменская область - 5

12. Саратовская область - 4

13. Липецкая область - 3

14. Астраханская область - 3

15. Кировская область - 3

16. Еврейская АО - 3

17. Брянская область - 2

18. Ивановская область - 2

19. Чеченская Республика - 2

20. Челябинская область - 2

21. Приморский край  - 2

22. Республика Крым - 2

23. Курская область - 1

24. Рязанская область - 1

25. Тверская область - 1

26. Архангельская область - 1

27. Республика Ингушетия - 1

28. Пермский край - 1

29. Свердловская область - 1

30. Республика Бурятия - 1

31. Иркутская область - 1

32. Хабаровский край - 1

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Всего в стране зарегистрировано 4149 заболевших в 78 регионах. Выздоровело в Москве - 28, Самарской области - 5, Республике Татарстан - 4, Башкортостане - 4, Пермском крае - 2, ХМАО-Югре - 2, Ульяновской области - 1. Всего за сутки - 46. Выписано выздоровевших - 281.

За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом: в Коми - 2, Москве - 1, Пермском крае - 1. Всего по стране скончались 34 человека.

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