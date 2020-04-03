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03.04.2020 05:40
Рубрика: В мире

В Сингапуре подтвердились случаи бессимптомной передачи коронавируса

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Сингапуре минимум 10 человек заразились коронавирусом от бессимптомных носителей. К такому выводу пришли независимые эксперты, изучив источники распространения COVID-19 в период с 23 января по 16 марта. В частности, туристы из Уханя успели заразить несколько человек прежде, чем у них самих появились первые симптомы заболевания - заложенность носа, сухой кашель, повышенная температура тела.

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Бессимптомный период длился минимум трое суток, поэтому принимаемые сейчас меры по предотвращению распространения заболевания могут быть неэффективны. Минздрав Сингапура уверен, что на данном этапе главное - поддержание социального дистанцирования, сведение любых личных контактов до минимума.

В Сингапуре более тысячи инфицированных COVID-19, четыре человека - скончались, напоминает ТАСС.

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур Распространение коронавируса COVID-19

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