В Сингапуре подтвердились случаи бессимптомной передачи коронавируса

В Сингапуре минимум 10 человек заразились коронавирусом от бессимптомных носителей. К такому выводу пришли независимые эксперты, изучив источники распространения COVID-19 в период с 23 января по 16 марта. В частности, туристы из Уханя успели заразить несколько человек прежде, чем у них самих появились первые симптомы заболевания - заложенность носа, сухой кашель, повышенная температура тела.

Бессимптомный период длился минимум трое суток, поэтому принимаемые сейчас меры по предотвращению распространения заболевания могут быть неэффективны. Минздрав Сингапура уверен, что на данном этапе главное - поддержание социального дистанцирования, сведение любых личных контактов до минимума.

В Сингапуре более тысячи инфицированных COVID-19, четыре человека - скончались, напоминает ТАСС.