В США машинист поезда пытался протаранить плавучий госпиталь

44-летний машинист Эдуардо Морено на высокой скорости пустил под откос поезд Pacific Harbour Line с рельсов возле порта Лос-Анджелеса. Он попытался протаранить плавучий госпиталь USNS Mercy ("Милосердие"), по его словам, "приняв его за подозрительный объект", сообщает Los Angeles Times.

Локомотив снес заградительные барьеры и остановился в двухстах метрах от судна. В результате происшествия никто не пострадал, однако из локомотива вылилось большое количество топлива.

Морено, согласно многочисленным источникам, полагал, что "Милосердие" было частью правительственного заговора, разработанного в Вашингтоне, чтобы во время пандемии коронавируса разделить и контролировать людей.

"У госпиталя есть альтернативная цель, связанная с COVID-19 или захватом власти, - вполне серьезно сказал Морено, проживающий в Сан-Педро в Калифорнии, опешившим следователям ФБР. - Это было чертовски захватывающе. У меня был один шанс, и я им воспользовался". Морено являлся сотрудником Pacific Harbour Line, которая работает в портовом комплексе Лос-Анджелеса и Лонг-Бич. Он был машинистом локомотива в течение нескольких лет.

За это действо Морено грозит до 20 лет тюрьмы. Но для начала следствие проверит его психическое здоровье и выяснит его возможные связи с экстремистскими группировками: агенты ФБР изучают его странички в социальных сетях. "Морено является единственным лицом, обвиняемым по делу. В то время как правительство не выдвигало никаких обвинений, связывающих Морено с экстремистской идеологией, наше расследование продолжается", - говорится в заявлении ФБР.

Следователи уже обнаружили, что он был членом группы в Facebook, которая активно обсуждала варианты аварий с участием поездов.