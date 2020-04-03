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03.04.2020 06:54
Рубрика: Общество

В США объявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на мышах

Текст: Алексей Иванов

Ученые медицинского факультета Питтсбургского университета объявили об успешных испытаниях на мышах потенциальной вакцины от нового коронавируса - SARS-CoV-2 или COVID-19.

Фото: iStock
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"У нас был предыдущий опыт в отношении SARS-CoV (атипичная пневмония, тут и далее - Прим. "РГ") в 2003 году и MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром) в 2014-м. Эти два вируса, тесно связанные с SARS-CoV-2, показали нам, что для индукции иммунитета против них важен так называемый спайковый белок (он и формирует "корону" COVID-19). Поэтому мы точно знали, в каком направлении работать", - отметил один из авторов исследования Андреа Гамботто.

Описанная учеными вакцина, которую они называют PittCoVacc (сокращенно от Pittsburgh CoronaVirus Vaccine), формирует иммунитет с помощью указанного белка, полученного в лабораторных условиях. Принцип тот же, что и с прививками от гриппа. Для доставки препарата подопытным мышам исследователи использовали набор из 400 крошечных игл, расположенных на небольшом пластыре. Так вирусный белок попадает в кожу, где иммунная реакция наиболее сильная. Затем иглы, сделанные полностью из сахара и кусочков белка, просто растворяются.

Фото: iStock
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При тестировании на мышах PittCoVacc генерировал всплеск антител против SARS-CoV-2 в течение двух недель после укола микроиглами - более длительный срок животные пока не наблюдались. Однако ученые утверждают, что у привитых по такому же принципу от MERS-CoV мышей количество выработанных антител было достаточным, чтобы противостоять вирусу в течение года.

В настоящее время авторы находятся в процессе подачи заявки на получение разрешения на исследование нового лекарственного средства и надеются провести первый этап клинических испытаний на людях в ближайшие несколько месяцев.

Более подробно с результатами работы ученых можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале EBioMedicine.

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