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03.04.2020 00:17
Рубрика: В мире

В США прошли доклинические испытания вакцины от COVID-19

Текст: Андрей Васильев
В США обнародованы предварительные результаты доклинического испытания вакцины от COVID-19, которое проводят ученые Питтсбургского университета. Вакцина разрабатывается с использованием готовых фрагментов S-белка вируса. Именно его использует SARS-CoV-2 для того, чтобы попасть в клетки легких человека, сообщает thelancet.com.

S-белок важен для формирования имунного ответа вирусу. Ученые уже имели опыт работы с вирусами атипичной пневмонии SARS и лихорадки MERS, которые являются родственными SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19.

Фото: Goddard/Getty Images
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Создав специальную культуру клеток, в большом количестве производящем S-белок, ученые ввели их в организм лабораторных мышей с помощью пластыря, чья поверхность состояла из большого количества наноигл. Спустя две недели организм мышей, на которых находился такой пластырь, начал вырабатывать достаточное количество антител, обладающих способностью прикрепляться к вирусным клеткам и полностью нейтрализовать их. Оказавшись внутри, антитела захватывают репродуктивный механизм клетки, чтобы произвести больше копий себя, прежде чем снова вырваться из зараженной вирусом клетки и убить ее.

Ученые Питтсбургского университета рассчитывают на получение разрешения властей США на испытание такого препарата на добровольцах и рассчитывают на то, что в случае положительного ответа им удастся создать вакцину не за год - полтора, как предсказывает большинство экспертов, а за несколько месяцев. Впрочем, эксперты полагают, что такой результат станет сенсацией. "Как и большинство инфекционистов, я не думаю, что эта вакцина будет готова раньше, чем через 18 месяцев", - в частности, пояснил Аннелис Уайлдер-Смит, профессор кафедры инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Когда Всемирная организация здравоохранения наконец объявила о пандемии коронавируса, все взоры ученых обратились к перспективе создания вакцины от COVID-19, поскольку только она, а не какие-либо известные препараты может предотвратить массовое заболевание людей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Около 35 компаний и научных учреждений в мире, по данным The Guardian, стремятся создать такую ??вакцину, по крайней мере в четырех из них уже есть образцы, которые они тестировали на животных. Первый из них, произведенный биотехнологической фирмой Moderna из Бостона, в скором времени пройдет испытания на людях.

Эта беспрецедентная скорость была обеспечена во многом благодаря ранним усилиям Китая по расшифровке генетического материала Sars-CoV-2. Еще в начале января китайским медикам удалось расшифровать ген коронавируса и отправить его ученым по всему миру, чтобы они смогли выяснить, как он проникает в клетки человека и делает людей его носителями.

Все вакцины работают по одному и тому же основному принципу. Они представляют часть или весь патоген иммунной системе человека, обычно в форме инъекций и в низких дозах, чтобы побудить систему вырабатывать антитела к патогену. Антитела представляют собой разновидность иммунной памяти, которая, будучи однажды выявленной, может быть быстро мобилизована снова, если человек подвергается воздействию вируса в его естественной форме.

Фото: iStock
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Клинические испытания, являющиеся важным предшественником для одобрения регулирующих органов, обычно проводятся в три этапа. Во время первого, в котором участвуют несколько десятков здоровых добровольцев, ученые тестируют вакцину на безопасность и отслеживают побочные эффекты. Второй, в котором участвуют несколько сотен человек, проходит обычно в той части мира, которая наиболее страдает от этой болезни. Ученые выясняют то, насколько эффективна вакцина, а третий этап проходит уже с участием нескольких тысяч человек.

Впрочем, есть одна потенциальная проблема. Как только вакцина от COVID-19 будет одобрена, доказав свою эффективность, она будет необходима в огромных количествах, а многие организации, участвующие в ее создании, просто не имеют мощностей для ее массового производства.

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