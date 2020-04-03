В Турции из-за коронавируса введут комендантский час для молодежи

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 3 апреля в своем выступлении по телевидению, что в рамках борьбы с распространением коронавируса вводит частичный комендантский час для населения младше 20 лет. Им будет запрещено находиться на улице. Ранее, 21 марта, такая же мера была принята в отношении лиц старше 65 лет.

Комендантский час вступит в силу в полночь с 3 на 4 апреля.

Кроме того, Эрдоган заявил, что в 31 провинции Турции транспорт теперь в течение 15 дней не сможет выехать или въехать за пределы региона. Эта мера касается в том числе Анкары и Стамбула.

Ношение масок, подчеркнул президент, теперь является обязательным в публичных местах и в магазинах.

В настоящий момент в Турции около 22 тысяч заболевших, 425 человека скончались, 484 выздоровели.