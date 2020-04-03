В украинском Днепре подготовились к худшему сценарию развития коронавируса

Муниципальные власти украинского города-миллионника Днепр (бывший Днепропетровск) приняли решение закупить 1 тысячу мешков для тел и подготовить по меньшей мере 600 дополнительных мест на кладбищах. Об этом в пятницу написал на своей странице в Facebook мэр областного центра Борис Филатов.

"Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков", - информировал градоначальник.

По его словам, умерших граждан с коронавирусом будут хоронить в закрытых гробах, чтобы не допустить распространения опасной инфекции. Кроме того, с 3 апреля запрещено проведение вскрытия умерших с этим диагнозом.