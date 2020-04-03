В мире
03.04.2020 16:50
Текст: Юрий Сизов

Вильнюс ввел запрет на въезд автомобилей из Беларуси

Продолжающий в Литве рост инфицированных COVID-19 заставил, по имеющейся информации в пограничной службе Беларуси (ГПК), руководство этой прибалтийской страны с 3 апреля внести изменения в порядок пересечения границы в отношении отдельных категории граждан и транспортных средств.

На данный момент в республике, население которой не превышает трех миллионов человек, подтверждены уже 696 случаев коронавируса.

Стало известно, что с пятницы запрещен, в частности, въезд через литовские пункты пропуска на белорусской границе частным легковым автомашинам. Правда, уточняют пограничники, те, кто возвращается домой, могут следовать транзитом через Литву без остановок, но только группами в сопровождении правоохранителей.

Фото: PhotoXpress
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"В белорусских пунктах пропуска на литовском направлении ограничений по выезду граждан Литвы нет", - пояснили в ГПК. Более того, белорусская сторона, уточнил тот же источник, "готова оказать содействие иностранцам в возвращении к месту их постоянного проживания".

Что касается информации по поводу выезда граждан из стран ЕС в Литву, то ГПК рекомендует направлять запрос по этому поводу в консульские учреждения соответствующих государств. И обращает внимание, что белорусские граждане могут въезжать на родину без ограничений.

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