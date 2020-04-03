Вильнюс ввел запрет на въезд автомобилей из Беларуси

На данный момент в республике, население которой не превышает трех миллионов человек, подтверждены уже 696 случаев коронавируса.

Стало известно, что с пятницы запрещен, в частности, въезд через литовские пункты пропуска на белорусской границе частным легковым автомашинам. Правда, уточняют пограничники, те, кто возвращается домой, могут следовать транзитом через Литву без остановок, но только группами в сопровождении правоохранителей.

"В белорусских пунктах пропуска на литовском направлении ограничений по выезду граждан Литвы нет", - пояснили в ГПК. Более того, белорусская сторона, уточнил тот же источник, "готова оказать содействие иностранцам в возвращении к месту их постоянного проживания".

Что касается информации по поводу выезда граждан из стран ЕС в Литву, то ГПК рекомендует направлять запрос по этому поводу в консульские учреждения соответствующих государств. И обращает внимание, что белорусские граждане могут въезжать на родину без ограничений.