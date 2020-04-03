Виртуальный Каннский рынок контента подвел итоги

На сегодняшний день уже несколько кинофестивалей и рынков прошли в онлайн-формате. Некоторые будущие смотры контента заявили о том, что они также выбрали такую модель. Так, например, Amazon Prime Video и фестиваль SXSW объединились, чтобы запустить ресурс Prime Video, который представляет коллекцию кинофестиваля SXSW 2020. Это означает, что кинематографисты, чьи фильмы были отобраны на фестиваль, приглашены провести премьеры в течение 10 дней в США на этой платформе. Создателям каждого фильма будет выплачен гонорар, суммы которого не разглашаются. Amazon рассматривает это как поддержку кинематографистов.

В виртуальном формате прошел фестиваль сериалов Series Mania - он должен был состояться в конце марта в Лилле. И вот теперь итоги подводит крупнейший международный рынок контента MIPTV Online +. Он микромодель того, каким могут в этом году оказаться виртуальные большие Канны - то есть рынок "Марше дю Фильм", который проходит в рамках Каннского кинофестиваля.

Расскажем, как это было. Зарегистрированные участники получили доступ к аналитическим сессиям о трендах мировой медиа индустрии, выступлениям международных экспертов, питчингам сериалов и форматов и самой популярной программе рынка - Fresh TV, куда в этом году вошли два российских проекта.

Что удобно - смотреть можно было не в строго означенное, а в любое время - записи сохранялись и сохраняются для зарегистрированных участников до 10 апреля, то есть еще неделю после окончания рынка. Что неудобно - ничто не заменит личных встреч и спонтанно возникающих совместных проектов и сделок - человеческий фактор никто не отменял. Конечно, на платформе MIPTV Online + есть большая база данных - можно написать письмо потенциальным партнерами и договориться на расстоянии. Но практика показывает, что это куда проблематичнее: письмо могут пропустить, проект - не понять и так далее. Однако реальность такова, что сейчас нужно сидеть дома и придерживаться правил, которые продиктовала эпидемия коронавируса.

Что можно было смотреть на платформе? Например, исследовательская компания The Wit традиционно представила рейтинг Fresh TV, куда отбираются наиболее яркие сериалы, форматы и детские шоу со всего мира, вызвавшие большой социальный отклик в родной стране. Единственный российский проект, отобранный в категории сериалов в этом году - "Эпидемия" PREMIER Studios - об этом писала "РГ". Она оказалась на своем месте в подборке сериалов последнего времени на темы апокалипсиса. В эту подборку Fresh TV вошли шоу, связанные с карантином, и сериалы об ужасающих эпидемиях (помимо российского проекта - это "одноименная" канадская "Эпидемия" и французский "Страх у озера").

В категории программ (форматов) также отметили российское шоу "Нам надо серьезно поговорить", в котором известный комик Юлия Ахмедова превращает проблемы пар в ироничный стенд-ап монолог. Также актуальное шоу - у пар, которые находятся в самоизоляции, психологические проблемы возникают, и юмор - лучшая разрядка. По мнению экспертов исследовательской компании Glance (Ранее - Eurodata TV Worldwide), одно из главных направлений телепроизводства в ближайшее время - интерактивные телешоу, участники которых находятся у себя дома и подключены с помощью веб-камеры. Компания Wunderman Thompson также выделяет в качестве одного из главных трендов необходимость жить полноценной жизнью, не выходя из дома. Людям требуется разнообразие развлечений и комфортная онлайн-среда для общения и работы, и именно на этом фокусируются международные бренды, в том числе производители и дистрибьюторы контента.

В рамках питчинга MIPTV Drama Buyers Summit был показан сериал "Рикошет" от НТВ. Доступ к онлайн-показу получили международные закупщики - именно для них эксперты мировой медиа-индустрии ежегодно выбирают 12 новых сериалов со всего мира. В этом году наряду с "Рикошетом" в подборку вошли проекты из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Бельгии и Швеции. Канал НТВ покажет в своем эфире этот сериал уже на следующей неделе.

Во время MIPTV телеканал НТВ также объявил о том, что ведущая бразильская компания Encripta приобрела права на дистрибуцию пяти сериалов НТВ в Латинской Америке. В пакет вошли историческая драма "Декабристка", остросюжетный детектив "Оперетта капитана Крутова", приключенческий сериал "Пять минут тишины", а также сериалы "Невский" и "Мухтар. Новый след".

Другой зарубежный дистрибьютор, немецкая компания Beta Film займется международными продажами сериала "257 причин, чтобы жить" от Start.ru - о нем также писала "РГ". Проект вошел в конкурс Canneseries - осенью в рамках фестиваля планируется его мировая премьера. Beta Film приобрела права на дистрибуцию готового сериала и формата на все территории, за исключением США. Как отметил Леонид Годик, вице-президент по международным продажам и закупкам Beta Film, "у сериала есть все, что нужно для успеха: сильная героиня, интересная история и юмор, который не мешает всерьез говорить о важных вещах".

ГК "Рики" объявила о сделке с Da Vinci Media - берлинская компания купила права на показ 104 эпизодов мультсериала "Пинкод" на канале Da Vinci TV и VOD платформе Da Vinci Kids на территории России и стран СНГ, а также Польши, Турции, Греции, стран Азии, Ближнего Востока и Африки.

Мультсериал "Тима и Тома" получит британского дистрибьютора - компания Edutainment Licensing будет отвечать за дистрибуцию проекта на телевидении и цифровых платформах, а также в школах и библиотеках в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и других странах мира.

По данным британской компании Ampere Research, сериалы остаются любимым жанром аудитории по всему миру, но растет интерес глобальных закупщиков к документальному контенту. Обширная онлайн-библиотека MIPDOC - рынка-спутника MIPTV - была востребована на платформе, как никогда.

Также на MIPTV Online+ прошли питчинги новинок во всех жанрах - форматов, сериалов в разработке и документальных проектов. Программа питчингов In Development - традиционная составляющая MIPTV, которая позволяет платформам и телеканалам со всего мира первыми отсмотреть новый контент, который будет снят в ближайшие один-два года, и выбрать лучшее для своей аудитории. На MIPTV Online+ эксперты Ampere Research рассказали об основных трендах мировой индустрии, среди которых - сильные женские характеры и главные женские роли, тема психологических проблем и заболеваний, востребованность детского контента на крупнейших VOD платформах и популярность экранизаций.

Еще один тренд - криминальные драмы. Их популярность приводит к тому, что появляются довольно непредсказуемые проекты. Например, британцы представили будущий сериал, где детектив - это знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен, а вести расследование ему помогают...герои его сказок - Русалочка, Стойкий оловянный солдатик, Дюймовочка и другие. Кстати, вчера исполнилось 215 лет со дня рождения знаменитого сказочника, и вот какая интерпретация его творчества возможна в настоящие дни.

Прямая речь

"По итогам работы в онлайн-формате можем сказать, что MIPTV успешно адаптировался, несмотря на неожиданность ситуации и сжатые сроки. Конечно, нетворкинг за компьютером не сравнить с плотным графиком переговоров во Дворце фестивалей - но MIPTV удалось сохранить главное, ради чего все ездят в Канны: возможность показать свой контент зарубежным закупщикам и самим посмотреть, что происходит в международной индустрии - какие проекты и форматы наиболее востребованы, какие сериалы снимают зарубежные коллеги, какие тренды будут определять ближайшее будущее рынка. Сейчас способность сориентироваться и сохранить связь с зарубежными коллегами особенно актуальны для медиа бизнеса. И поскольку организаторы понимают, что работа из дома предполагает больше отвлекающих факторов и параллельных мероприятий и дел, участники получат продленный доступ к контенту MIPTV - все сессии будут доступны в записи еще целую неделю", - комментирует Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (представитель MIPTV, MIPCOM, MIPJunior, MIPDoc, MIPFormats, MIPCancun, MIPChina в России, Украине и странах СНГ).