В Египте сообщили о рекордном росте числа зараженных коронавирусом за сутки

Минздрав Египта сообщил о 86 новых случаях коронавируса за сутки. Это рекордная цифра для страны, подчеркнул представитель министерства Халед Мугахед. Все заболевшие - это египтяне, вернувшиеся из-за границы или контактировавшие с больными.

Также за сутки скончались шесть человек - все граждане Египта, пишет РИА Новости. Выздоровели и покинули больницы 22 человека, в числе которых один гражданин ФРГ.

Министр здравоохранения Хала Зайд отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Египте составляет 0,4 на миллион жителей, что значительно меньше показателей региона, где заражаются от 17 до 500 человек на миллион жителей. Также Зайд сообщила, что кабмин принял решение выделить около тысячи мобильных госпиталей для оказания медицинской помощи гражданам.

Всего в стране заболели 865 человек, скончались 58 пациентов. Выздоровел 201 человек. По данным госминистра информации Усамы Хайкаля, власти Египта не исключают введения карантина. Однако, он отметил, что такой сценарий нежелателен. Сейчас в Египте действует комендантский час с 19.00 до 06.00. До 15 апреля приостановлено международное авиасообщение.