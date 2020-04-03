Власти Казахстана рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Число заражений коронавирусом в Казахстане возросло до 444. За минувшие сутки подтверждено девять новых случаев. Об этом сообщил республиканский оперативный штаб.

"В Атырауской области на утро пятницы зарегистрирован один случай заражения, в Северо-Казахстанской области - три, в Туркестанской области - три, в Актюбинской области - два. Больше всего заболевших в столице республики - городе Нур-Султане - 199 человек", - цифры публикует "Интерфакс".

За сутки число инфицированных COVID-19 в мире возросло почти на 77 тысяч. По данным Университета Джонса Хопкинса в США, от нового вируса уже пострадали более миллиона человек.