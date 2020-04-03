Власти Украины запретили ходить по улицам в группах больше двух человек

Гражданам Украины с сегодняшнего дне предписано "больше двух не собираться", передает ТАСС. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Мы приняли постановление, которое запрещает передвигаться по улицам более чем двум людям, за исключением лиц, которые сопровождают детей", - сказал глава правительства. По его словам, эти меры помогут замедлить дальнейшее распространение коронавируса.

Шмыгаль также информировал, что уже к концу апреля может начаться поэтапное ослабление карантина. В частности, по домом по-прежнему будут сидеть только дети и люди преклонного возраста.