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03.04.2020 12:51
Рубрика: В мире

Власти Украины запретили ходить по улицам в группах больше двух человек

Текст: Владимир Шилов

Гражданам Украины с сегодняшнего дне предписано "больше двух не собираться", передает ТАСС. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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"Мы приняли постановление, которое запрещает передвигаться по улицам более чем двум людям, за исключением лиц, которые сопровождают детей", - сказал глава правительства. По его словам, эти меры помогут замедлить дальнейшее распространение коронавируса.

Шмыгаль также информировал, что уже к концу апреля может начаться поэтапное ослабление карантина. В частности, по домом по-прежнему будут сидеть только дети и люди преклонного возраста.

В мире экс-СССР Украина Распространение коронавируса COVID-19

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