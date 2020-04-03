Вместе Китай и Россия одержат победу в битве с вирусом

Пресс-представитель МИД КНР Хуа Чуньин 3 апреля на очередной пресс-конференции ведомства отметила, что Китай и Россия связаны отношениями полного стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху, постоянно поддерживают взаимопонимание и взаимную поддержку. Китай не забудет, как в трудный момент противостояния эпидемии правительство и народ России, не считаясь с расстоянием, послали в Китай партию экстренных противоэпидемических материалов. Китайская сторона продолжит оказывать России преференции в закупке медицинских материалов и предоставлять помощь.

Хуа Чуньинь сообщила, что обратила внимание на воодушевляющий призыв, который был написан на упаковочных ящиках: "Вирус не пройдет, победа будет за нами!". Она сказала: "Все, кто разбирается в истории, знают, что в 1941 году во время Второй мировой войны народ России одержал победу в знаменитой битве за Москву. В то время в рядах Советской армии обрели известность такие слова: "Отступать некуда - позади Москва". Китайский народ совсем недавно тоже принял участие в такой же "битве за Москву". В условиях жесточайшей вспышки смертельного вируса отступать нам было некуда, потому что за нами стояли безопасность жизней и здоровье 1,4 миллиарда населения Китая! Благодаря огромным усилиям Китай одержал победу в этом сражении".

Хуа Чуньин подчеркнула, что международное сообщество на основе единения, сотрудничества, доверия, вооружившись научным подходом, одержит победу над вирусом в этой беспрецедентной в истории "битве за Москву". Китайская сторона намерена вместе с Россией продолжать тесное взаимодействие, стимулировать координацию международного сообщества с усилиями ООН, ВОЗ и других организаций, чтобы добиться скорейшей и окончательной победы над этой эпидемией.

Представитель российского МИД Мария Захарова 2 апреля на пресс-конференции отметила: "Вчера самолетами ВКС России из Пекина в Москву отправлены медицинские изделия, предоставленные правительством Китая на безвозмездной основе". По словам Марии Захаровой, в наиболее острый момент противоэпидемической работы Китая Москва одна из первых оказала помощь китайским друзьям. Теперь же Россия получила поддержку из Пекина. "Мы благодарим китайскую сторону за оказанную гуманитарную помощь".