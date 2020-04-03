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03.04.2020 20:08
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Вместе Китай и Россия одержат победу в битве с вирусом

2 апреля в Москву поступила партия противоэпидемических средств, предоставленных китайским правительством в поддержку России. По этому поводу на прошедшей в тот же день пресс-конференции официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность китайской стороне, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Пресс-представитель МИД КНР Хуа Чуньин 3 апреля на очередной пресс-конференции ведомства отметила, что Китай и Россия связаны отношениями полного стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху, постоянно поддерживают взаимопонимание и взаимную поддержку. Китай не забудет, как в трудный момент противостояния эпидемии правительство и народ России, не считаясь с расстоянием, послали в Китай партию экстренных противоэпидемических материалов. Китайская сторона продолжит оказывать России преференции в закупке медицинских материалов и предоставлять помощь.

Хуа Чуньинь сообщила, что обратила внимание на воодушевляющий призыв, который был написан на упаковочных ящиках: "Вирус не пройдет, победа будет за нами!". Она сказала: "Все, кто разбирается в истории, знают, что в 1941 году во время Второй мировой войны народ России одержал победу в знаменитой битве за Москву. В то время в рядах Советской армии обрели известность такие слова: "Отступать некуда -　позади Москва". Китайский народ совсем недавно тоже принял участие в такой же "битве за Москву". В условиях жесточайшей вспышки смертельного вируса отступать нам было некуда, потому что за нами стояли безопасность жизней и здоровье 1,4 миллиарда населения Китая! Благодаря огромным усилиям Китай одержал победу в этом сражении".

Хуа Чуньин подчеркнула, что международное сообщество на основе единения, сотрудничества, доверия, вооружившись научным подходом, одержит победу над вирусом в этой беспрецедентной в истории "битве за Москву". Китайская сторона намерена вместе с Россией продолжать тесное взаимодействие, стимулировать координацию международного сообщества с усилиями ООН, ВОЗ и других организаций, чтобы добиться скорейшей и окончательной победы над этой эпидемией.

Представитель российского МИД Мария Захарова 2 апреля на пресс-конференции отметила: "Вчера самолетами ВКС России из Пекина в Москву отправлены медицинские изделия, предоставленные правительством Китая на безвозмездной основе". По словам Марии Захаровой, в наиболее острый момент противоэпидемической работы Китая Москва одна из первых оказала помощь китайским друзьям. Теперь же Россия получила поддержку из Пекина. "Мы благодарим китайскую сторону за оказанную гуманитарную помощь".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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