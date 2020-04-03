Указ губернатора Воронежской области от 1 апреля 2020 года № 136-у "О внесении изменения в указ губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у"

Во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 27.03.2020, решений по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 24.03.2020 постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у "О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции СОVID- 19" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 27.03.2020 № 128-у, от 31.03.2020 № 132-у) изменение, дополнив абзац пятый пункта 1 после слова "проведение" словом "публичных,".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В. Гусев







