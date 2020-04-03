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03.04.2020 21:05
Рубрика: Общество

ВОЗ: Пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Текст: Ольга Игнатова
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается медленнее, чем в других странах. Однако пик заражения COVID-19 еще не пройден, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по России Мелита Вуйнович.

По ее словам, если смотреть эпидемиологическую линию, то видно, что практически три недели она идет очень медленно, даже более медленно, чем в других странах. Но все же заражения COVID-19 продолжаются.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Как пояснила Вуйнович, понять, что пик эпидемии пройден, можно будет, когда суточное число зараженных сначала перестанет расти, а затем начнет снижаться.

Сегодня в России коронавирус диагностирован у 4149 человек. Наибольшее число случаев (2923) выявлено в Москве. Умерли 34 человека, вылечился 281. За последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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