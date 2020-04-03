ВОЗ: Пик распространения коронавируса в России еще не пройден

По ее словам, если смотреть эпидемиологическую линию, то видно, что практически три недели она идет очень медленно, даже более медленно, чем в других странах. Но все же заражения COVID-19 продолжаются.

Как пояснила Вуйнович, понять, что пик эпидемии пройден, можно будет, когда суточное число зараженных сначала перестанет расти, а затем начнет снижаться.

Сегодня в России коронавирус диагностирован у 4149 человек. Наибольшее число случаев (2923) выявлено в Москве. Умерли 34 человека, вылечился 281. За последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах.