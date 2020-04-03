Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев

В условиях сложной экономической ситуации во всех регионах страны возможно увеличение сроков завершения строительства жилья, в частности, из-за снижения спроса на него. Это может привести к дестабилизации финансового положения застройщиков и к нарушению сроков исполнения обязательств, отмечают в Минстрое.

Поддержать отрасль предлагается временным смягчением требований к строительным компаниям. Устанавливается, что неустойка, штрафы, пени и другие финансовые санкции за неисполнение обязательств по договорам долевого участия не начисляются за период с сегодняшнего дня (дата вступления постановления в силу) до января 2021 года. Также при расчете убытков не учитываются те, которые возникли со дня вступления в силу постановления и до конца года. Может застройщик и отложить уплату неустойки, пени и возмещения убытков, если такое требование было предъявлено ему до даты вступления в силу постановления - предоставляется отсрочка по их уплате опять же до 2021 года.

Если застройщик более чем на полгода нарушил сроки завершения строительства, дом обычно включается в реестр проблемных объектов. Однако, если такое нарушение возникло с 3 апреля и далее, дом включат в реестр проблемных только после 1 января 2021 года, если к тому времени не исчезнут причины для этого.

Изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии, и позволят снизить финансовую нагрузку на них, сказал глава Минстроя Владимир Якушев.

"Мы понимаем, что это достаточно рискованный шаг с точки зрения дисциплины и ответственности застройщиков, поэтому просим обратить особое внимание контролирующих органов на мониторинг реальной ситуации в строительстве", - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.