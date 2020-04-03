Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
21:35 03.04.2020

Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев

Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится. Правительство РФ утвердило антикризисные меры по поддержке строительной отрасли.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В условиях сложной экономической ситуации во всех регионах страны возможно увеличение сроков завершения строительства жилья, в частности, из-за снижения спроса на него. Это может привести к дестабилизации финансового положения застройщиков и к нарушению сроков исполнения обязательств, отмечают в Минстрое.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье

Поддержать отрасль предлагается временным смягчением требований к строительным компаниям. Устанавливается, что неустойка, штрафы, пени и другие финансовые санкции за неисполнение обязательств по договорам долевого участия не начисляются за период с сегодняшнего дня (дата вступления постановления в силу) до января 2021 года. Также при расчете убытков не учитываются те, которые возникли со дня вступления в силу постановления и до конца года. Может застройщик и отложить уплату неустойки, пени и возмещения убытков, если такое требование было предъявлено ему до даты вступления в силу постановления - предоставляется отсрочка по их уплате опять же до 2021 года.

Фото: iStock
Росреестр предлагает упростить получение прав собственности

Если застройщик более чем на полгода нарушил сроки завершения строительства, дом обычно включается в реестр проблемных объектов. Однако, если такое нарушение возникло с 3 апреля и далее, дом включат в реестр проблемных только после 1 января 2021 года, если к тому времени не исчезнут причины для этого.

Изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии, и позволят снизить финансовую нагрузку на них, сказал глава Минстроя Владимир Якушев.

"Мы понимаем, что это достаточно рискованный шаг с точки зрения дисциплины и ответственности застройщиков, поэтому просим обратить особое внимание контролирующих органов на мониторинг реальной ситуации в строительстве", - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Сейчас читают

Банки
15:48

Набиуллина рассказала о мерах для поддержки ипотеки

Набиуллина рассказала о мерах для поддержки ипотеки

Дополнительные регуляторные меры для поддержки ипотечного рынка принял Банк России. Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор решил отменить для банков надбавки к коэффициентам риска по жилищным кредитам, которые были выданы до 1 апреля

ЖКХ
12:54

Минстрой разработал меры по отмене пеней по квартплате

Минстрой разработал меры по отмене пеней по квартплате

Минстроем разработан перечень мер по поддержке жилищно-коммунального хозяйства. Предлагается введение моратория на отключение коммунальных услуг в случае их неоплаты, а также отмена пеней за несвоевременную оплату ЖКУ

Земля
02.04.2020

Земли "молчаливых дольщиков" могут причислить к бесхозяйному имуществу

Земли "молчаливых дольщиков" могут причислить к бесхозяйному имуществу

Проблему невостребованных земельных участков намерены решить в ближайшие годы в России. Виктория Абрамченко предлагает вовлекать эти земли в оборот, наделив муниципалитеты правом сдавать их в аренду. Об этом вице-премьер заявила "РГ"