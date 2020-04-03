Врач объяснил, как алкоголь действует на коронавирус

Употребление спиртных напитков в самоизоляции с целью расслабиться и улучшить настроение может привести к алкогольной зависимости и риску уйти в запой. Кроме этого, употребление алкоголя во время лечения коронавирусной инфекции может привести к осложнениям болезни. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

По его словам, при длительном нахождении в квартире может показаться, что алкоголь поможет расслабиться и поднять настроение, но это опасная иллюзия.

"Субъективно приятные реакции, которые вызывает алкогольная интоксикация, неестественны и непродолжительны, - рассказал он Агентству городских новостей "Москва". - Человек быстро привыкает к транквилизирующим эффектам этилового спирта, и для достижения желаемого эффекта день ото дня ему требуется повышение доз алкоголя, трезвое состояние становится дискомфортным".

В результате у регулярно выпивающих людей теряется способность наслаждаться жизнью без алкоголя, усиливаются раздражение, растет тревога, нарушается сон. Попытки повторно снять эти симптомы новыми порциями алкоголя становятся безуспешными.

"Необходимость прекращения приема алкоголя после нескольких дней его регулярного употребления требует специального лечения", - уточнил Евгений Брюн.

Он отметил, что при лечении дома коронавирусной инфекции, как правило, врач назначает медикаментозные препараты, которые нужно самостоятельно принимать, а алкоголь изменяет действие любых медикаментов. При наличии в организме этилового спирта и продуктов его распада лекарства не работают так, как надо. По словам врача, если количество алкоголя, выпиваемого за сутки, значительно - препараты будут полностью блокированы спиртом и продуктами его распада. Кроме этого, часть алкоголя выводится через легкие, что дополнительно делает их уязвимыми, особенно в сочетании с курением.

"Таким образом, употребление алкоголя однозначно ухудшает течение инфекционного заболевания", - заключил Евгений Брюн.