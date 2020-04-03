Вучич: Пик эпидемии коронавируса ожидается в Сербии до середины апреля

Самый тяжелый удар для Сербии, связанный с распространением коронавирусной инфекции, ожидается в течение ближайших 15 дней, заявил президент данного балканского государства Александр Вучич в ходе обращения к нации. В этой связи политик призвал граждан к ответственному поведению, поддержал ужесточение мер комендантского часа в стране, обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину.

"С начала эпидемии мы несколько раз были близки к абсолютной катастрофе, - констатировал сербский лидер. - Мы приняли решение об ужесточении мер комендантского часа, который будет действовать с 13:00 субботы до 05:00 понедельника".

По результатам телефонного разговора с президентом России Вучич написал в Instagram: "У нас был очень хороший разговор с президентом России Владимиром Путиным. В качестве подтверждения нашей дружбы в Сербию скоро прибудет важная помощь из России. Спасибо Владимиру Путину и русскому народу!".

На данный момент число больных коронавирусом в Сербии достигло 1171 человек, 31 скончались. При этом во вторник директор инфекционного отделения Клинического центра Сербии Горан Стеванович предупредил, что если сербские граждане не изменят свое поведение, то стране угрожает "итальянский сценарий".

Следует отметить, что Россия уже оказывает помощь Сербии в борьбе с коронавирусом. Так, на прошлой неделе в Белград были доставлены 15 тысяч тест-систем для проведения исследований на COVID-19. Кроме того, и Русская гуманитарная миссия (РГМ) откликнулась на актуальные запросы со стороны сербского населения и местных медицинских учреждений.