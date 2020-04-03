Xiaomi выпустила умный браслет Redmi. Он стоит чуть больше тысячи рублей

Бренд Redmi, входящий в состав компании Xiaomi, представил первый умный браслет Redmi Band. Его розничная стоимость в Китае составит 99 юаней, или чуть больше 1000 рублей.

Браслет оснащен 1,08-дюймовым цветным дисплеем, имеет датчик сердечного ритма, поддержку "прямой" USB-зарядки, отслеживает пять видов активности. Измерение пульса происходит как во время тренировок, так и в течение всего дня, пишет GizmoChina.

Сообщается, что в режиме повседневного использования браслет работает до 14 дней, отслеживая не только частоту сердечных сокращений, но и продолжительность и качество сна. Модуль NFC в Redmi Band отсутствует, но странно было бы рассчитывать на него при такой цене. Да и сама технология бесконтактных платежей в Китае не в почете.