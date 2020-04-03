За сутки в Нью-Йорке коронавирусом заразились четыре тысячи человек

Мэрия Нью-Йорка публикует новые данные заболеваемости коронавирусом. Только за сутки в крупнейшем городе США подтверждены четыре тысячи новых случаев заражения, 188 человек скончались. Общая цифра заболевших в мегаполисе приближается к 50 тысячам (49 707).

"К пятому апреля городу требуется тысяча медсестер, 300 пульмонологов и специалистов по обслуживанию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также 150 врачей. Мы получили из федерального центра 400 аппаратов ИВЛ, нужно еще три тысячи таких аппаратов на следующую неделю и 15 тысяч в целом" - заявление мэра Нью-Йорка Билла де Блазио приводит ТАСС.

Общая цифра заболеваемости по штату Нью-Йорк также существенно выросла за сутки и составила 92 381, от осложнений скончались 2 373 человек. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, всего в США зафиксированы более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 850 человек, поправились 8 991.