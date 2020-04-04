Распоряжение губернатора Амурской области от 3 апреля 2020 года № 49-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

Распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 01.04.2020 № 44-р) изложить в следующей редакции:

"В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации и Амурской области, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения":

1. С 8.00 27 января 2020 года ввести режим повышенной готовности.

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Амурской области.

3. Приостановить на территории Амурской области проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдых, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения гражданами.

4. Приостановить на территории Амурской области в период с 30.03.2020 по 12.04.2020 (включительно) деятельность:

1) ярмарок, торгово-развлекательных центров, торговых центров, за исключением расположенных в них объектов торговли продуктами питания, аптек и аптечных пунктов;

2) иных объектов розничной торговли (не указанных в подпункте 1 настоящего пункта), за исключением объектов торговли продуктами питания и объектов торговли товарами первой необходимости, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р;

3) ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

4) объектов общественного питания открытого типа: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки товаров;

5) фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, баз отдыха;

6) компьютерных клубов, залов;

7) бань, саун, бассейнов, спа-центров, салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

8) негосударственных организаций дошкольного образования, групп присмотра и ухода, за исключением дежурных групп с соблюдением санитарного режима, уведомление о работе которых направлено соответствующему главе муниципального образования Амурской области;

9) религиозных и культовых помещений, зданий, объектов и иных мест, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

5. Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан, расположенным на территории Амурской области, приостановить до 12.04.2020 (включительно) новые бронирования и заселения.

Санаторно-курортным организациям (санаториям), санаторно-оздоровительным детским лагерям круглогодичного действия, расположенным на территории Амурской области, приостановить до 01.06.2020 года (включительно) новые бронирования и заселения.

6. Лицам, вернувшимся в Российскую Федерацию из зарубежных поездок и прибывшим на территорию Амурской области:

1) незамедлительно сообщить о своем возвращении (прибытии), месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, а также необходимости оказания им социальной поддержки в условиях изоляции на горячую линию по номеру 112;

2) обеспечить изоляцию в домашних условиях (находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции, не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и места с массовым скоплением людей, не пользоваться общественным транспортом) в течение 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации.

7. Всем лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Амурской области:

1) воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

2) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

3) в случае прибытия на территорию Амурской области из других регионов Российской Федерации:

а) незамедлительно сообщить о своем прибытии, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, а также необходимости оказания им социальной поддержки в условиях самоизоляции на горячую линию по номеру 112;

б) обеспечить режим самоизоляции в домашних условиях (по месту временного пребывания) на срок 14 календарных дней со дня такого прибытия (за исключением лиц, указанных в пункте 6 настоящего распоряжения);

в) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому (по месту временного пребывания) без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии в Амурскую область из другого региона Российской Федерации.

8. Гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно находящимся на территории Амурской области, в возрасте старше 65 лет, беременным женщинам, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях.

9. Лицам, указанным в подпункте 3 пункта 7, пункте 8 настоящего распоряжения, не покидать места проживания (пребывания) до окончания срока действия режима самоизоляции, за исключением случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к ближайшему месту приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

4) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

10. Руководителям органов и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (работодателям):

1) принять исчерпывающие меры к неукоснительному соблюдению настоящего распоряжения;

2) оказывать содействие работникам, указанным в пункте 6, подпункте 3 пункта 7, пункте 8 настоящего распоряжения, в обеспечении условий изоляции и самоизоляции на дому (по месту пребывания);

3) при наличии возможности перевести на дистанционную форму работы наемных работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Амурской области;

4) воздержаться от направления своих работников в служебные командировки, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях.

11. Руководителям органов и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (работодателям), деятельность которых не приостановлена:

1) усилить меры по дезинфекции на рабочих местах;

2) принимать меры к недопущению скопления работников (иных лиц);

3) принимать меры к соблюдению между работниками (иными лицами) дистанции не менее 1 метра;

4) обеспечить медицинское наблюдение за работниками, прибывающими из других регионов Российской Федерации (в том числе привлекаемых к работам вахтовым методом), в течение 14 календарных дней со дня такого прибытия. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья таких работников незамедлительно обращаться за оказанием им медицинской помощи по месту пребывания без посещения медицинских организаций.

12. Управлению Роспотребнадзора по Амурской области (Курганова О.П.) обеспечить направление в Управление МВД России по Амурской области копий постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области, выданных лицам, об их изоляции.

13. Управлению МВД России по Амурской области (Носков К.А.), Управлению Роспотребнадзора по Амурской области (Курганова О.П.), Управлению Росгвардии по Амурской области (Шишленин Ю.В.), министерству здравоохранения Амурской области (Жарновникова Е.С.), главам городских округов и муниципальных районов Амурской области обеспечить работу оперативных мобильных бригад, осуществляющих контроль за соблюдением требований по изоляции и самоизоляции лицами, указанными в пункте 6, подпункте 3 пункта 7, пункте 8 настоящего распоряжения.

14. Главам городских округов и муниципальных районов Амурской области, Управлению МВД России по Амурской области (Носков К.А.), Управлению Роспотребнадзора по Амурской области (Курганова О.П.) осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных в пунктах 3-5 настоящего распоряжения.

15. Исполнительным органам государственной власти Амурской области:

1) обеспечить реализацию постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, принимаемых по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) приостановить личный прием граждан, а также обеспечить подачу гражданами документов в электронной форме через сеть Интернет или на бумажном носителе с использованием почтовой связи.

16. Рекомендовать главам муниципальных образований Амурской области обеспечить:

1) в муниципальных организациях дошкольного образования работу дежурных групп с соблюдением санитарного режима;

2) учет и контроль за работой дежурных групп в негосударственных организациях дошкольного образования (групп присмотра и ухода).

17. Министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (Венглинский А.В.) обеспечивать круглосуточную работу горячей линии по номеру 112, в том числе обобщение поступающей информации (вопросов) от лиц, находящихся в режиме изоляции и самоизоляции, и от иных граждан и организаций, а также взаимодействие в связи с этим с министерством здравоохранения Амурской области, иными исполнительными органами государственной власти Амурской области и органами местного самоуправления Амурской области в пределах их компетенции.

18. Заместителю руководителя аппарата губернатора области и Правительства области - руководителю пресс-службы губернатора области и Правительства области Оверченко Э.Г. обеспечить через средства массовой информации доведение настоящего распоряжения до сведения населения Амурской области.".

В.А.Орлов







