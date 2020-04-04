Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.

Во всяком случае, такие выводы можно сделать из Instagram артистки и аккаунта группы поддержки, который ведут ее близкие

Напомним. По некоторым сведениям, у Анастасии рак мозга. Родные Заворотнюк долгое время старательно избегали комментировать состояние женщины, призывая не верить слухам, но некоторое время назад все же подтвердили, что "няня" больна.

Сама артистка (предположительно) вышла на связь вчера, ответив на поздравление Инны Михайловой, супруги певца Стаса Михайлова.

"Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя", - гласит ответ.

Помимо Михайловых, Анастасию поздравили с праздником и другие представители российского творческого бомонда, среди которых Дима Билан, экс-участник проекта "Чай вдвоем" Денис Клявер, певица Зара, светская львица Лена Ленина, так далее.