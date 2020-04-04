Новости

Появились новые сведения о состоянии Льва Лещенко 16:49
Тарантино готовит роман и режиссерскую версию "Однажды в… Голливуде" 16:03
Названы новые даты премьер "Индианы Джонса 5", "Мулан" и фильмов Marvel 15:48
Певица Пинк и ее трехлетний сын переболели коронавирусом 15:22
Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о симптомах 15:13

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

Новости
    04.04.2020, 17:31
Текст:   Олег Усков

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.

Во всяком случае, такие выводы можно сделать из Instagram артистки и аккаунта группы поддержки, который ведут ее близкие

Напомним. По некоторым сведениям, у Анастасии рак мозга. Родные Заворотнюк долгое время старательно избегали комментировать состояние женщины, призывая не верить слухам, но некоторое время назад все же подтвердили, что "няня" больна.

Сама артистка (предположительно) вышла на связь вчера, ответив на поздравление Инны Михайловой, супруги певца Стаса Михайлова.

"Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя", - гласит ответ.

Помимо Михайловых, Анастасию поздравили с праздником и другие представители российского творческого бомонда, среди которых Дима Билан, экс-участник проекта "Чай вдвоем" Денис Клявер, певица Зара, светская львица Лена Ленина, так далее.

Новости

На 82-м году жизни умер певец Билл Уизерс 13:29
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус 03.04.2020
Эмбер Херд могут выгнать из "Аквамена" за избиение Джонни Деппа 03.04.2020
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин 03.04.2020
⧣ Россия
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Лев Лещенко заявил, что у него нет коронавируса 03.04.2020
Видео: Лев Лещенко из больницы обратился к поклонникам и спел 03.04.2020
Трейлер: российский космохоррор "Спутник" выйдет на платформах 02.04.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Актеры "Клиники" запустили подкаст о легендарном сериале 02.04.2020
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрят на карантине 01.04.2020
"Загибалась от боли": Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании 01.04.2020
⧣ фото
Фото: instagram.com/ millajovovich
Видео: дочь Миллы Йовович выучила русский язык и написала сказку 02.04.2020
Гитарист Slayer и Exodus Гэри Холт заразился коронавирусом 01.04.2020
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика 31.03.2020