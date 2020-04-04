Анна Попова пояснила, от чего зависит жесткость принимаемых мер в регионах

Комплекс мер, принимаемых в регионах в связи с эпидемией COVID-19, зависит от ситуации с распространением коронавируса на конкретной территории. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что примерно в 25 процентах случаев заболевание протекает бессимптомно, но человек может заражать окружающих, и поэтому очень важно соблюдать меры социального дистанцирования. Когда можно будет их смягчить - будет зависеть от эпидемической ситуации в конкретном регионе, решение будут принимать региональные власти.

"Я хочу обратить внимание на то, что, в зависимости от того, какая ситуация складывается в том или ином регионе, адекватно складывающейся ситуации и планируется, и формируется комплекс мер на каждой территории отдельно, за исключением Москвы и Московской области, где комплекс мер общий, потому что это единая агломерация, и границу здесь проодить не нужно, и ситуация должна оцениваться в совокупности, и меры, соответственно, должны быть симметричны для двух субъектов Российской Федерации", - уточнила Анна Попова.