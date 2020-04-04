Анна Попова: В России коронавирусом заразились 235 детей

В России коронавирусной инфекцией заразились 235 детей, об этом сегодня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что тяжелобольных среди них нет.

"На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 235 случаев заболевания среди детей. И у 17 из них сегодня протекает пневмония. К счастью, "тяжелых" детей среди них нет, но легкое и среднетяжелое течение острого респираторного вирусного заболевания сегодня мы регистрируем у 41 ребенка", - сказала Попова.

В Москве детей с подозрением на COVID-19 принимает инфекционная больница №2 на Соколиной горе. Как сообщила главный врач больницы Светлана Краснова, сейчас в больнице находится 10 детей с подозрением на COVID-19, у семерых коронавирус подтвержден лабораторно.

Ранее она поясняла, что маленьких детей госпитализируют вместе с мамой, подростки лечатся отдельно от родителей.