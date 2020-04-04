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04.04.2020 12:58
Рубрика: Власть

Ансамбль военного округа записал клип, посвященный борьбе с коронавирусом

Текст: Владислав Куликов

Ансамбль песни и пляски Западного военного округа записал клип с песней, посвящённый борьбе с пандемией COVID-19 и разместил ее в социальных сетях.

"Ансамбль песни и пляски Западного военного округа записал клип на песню "Незаражённый". Клип, который призывает оставаться всех дома, записан артистами в условиях самоизоляции ", - говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, которое цитирует РИА Новости.

Автор песни - Валерий Кипелов. Вряд ли он нуждается в дополнительном представлении.

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