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04.04.2020 11:14
Рубрика: Общество

У кошек обнаружили антитела к вирусу SARS-CoV-2

Текст: Лариса Ионова

Исследование китайских ученых доказало, что кошки могут переносить коронавирус.

Научное издани bioRxiv опубликовало данные работы ученых института вирусологии в Ухане и сельскохозяйственного университета Хуачжуня, согласно которым 15 процентов исследованных ими кошек являются носителями вируса SARS-CoV-2.

Фото: REUTERS/THOMAS PETER
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Ученые предполагают, что кошки были заражены во время вспышки в Ухане.

Объектом исследования стали образцы крови, взятые у кошек, до вспышки эпидемии и после. До вспышки никаких антител к вирусу в 39 образцах крови обнаружено не было. После эпидемии из 102 кошек 15 оказались инфицированными.

"Это означает, что и в других странах, охваченных эпидемией коронавируса, может происходить нечто подобное", - предостерегают ученые.

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