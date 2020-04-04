У кошек обнаружили антитела к вирусу SARS-CoV-2

Исследование китайских ученых доказало, что кошки могут переносить коронавирус.

Научное издани bioRxiv опубликовало данные работы ученых института вирусологии в Ухане и сельскохозяйственного университета Хуачжуня, согласно которым 15 процентов исследованных ими кошек являются носителями вируса SARS-CoV-2.

Ученые предполагают, что кошки были заражены во время вспышки в Ухане.

Объектом исследования стали образцы крови, взятые у кошек, до вспышки эпидемии и после. До вспышки никаких антител к вирусу в 39 образцах крови обнаружено не было. После эпидемии из 102 кошек 15 оказались инфицированными.

"Это означает, что и в других странах, охваченных эпидемией коронавируса, может происходить нечто подобное", - предостерегают ученые.