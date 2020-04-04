Балет у вас дома: "Русские сезоны" и Мариинский театр покажут "Золушку"

Сегодня, 4 апреля, в 20:00 на платформе Stay home with Russian Seasons начнется трансляция записи спектакля "Золушка" Мариинского театра.

Онлайн-просмотр балета Сергея Прокофьева в постановке хореографа Алексея Ратманского и декорациях Ильи Уткина и Евгения Монахова будет доступен только 24 часа на официальном сайте международного культурного проекта "Русские сезоны" и на сайте театра mariinsky.tv.

Главные партии исполняют Диана Вишнёва, Владимир Шкляров и Екатерина Кондаурова. Дирижер - маэстро Валерий Гергиев.

"Мы рады возможности пригласить вас бесплатно на показ блистательного балета "Золушка" в исполнении одного из лучших коллективов России - Мариинского театра, - отмечал директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев. - Чудесная и добрая сказка известна каждому с детства. Это история вне поколений, она привлекает зрителей своей торжествующей справедливостью и настоящими чувствами. Этот спектакль - современная постановка. Не упустите эту прекрасную возможность посмотреть одну из величайших балетных интерпретаций сказки".

Новая платформа Stay home with Russian Season, которую запустил международный культурный проект "Русские сезоны", представляет собой бесплатную медиатеку для широкой аудитории от участников Сезонов разных лет. Каждую неделю проект пополняется балетными и театральными постановками, ярчайшими музыкальными концертами и поэтическими выступлениями.