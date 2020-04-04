Беларусь готова принять поединок Нурмагомедов - Фергюсон 18 апреля

Федерация рукопашного боя и смешанных единоборств Беларуси предложила провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в Минске.

Об этом сообщил исполнительный директор федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Беларуси Максим Корольков в интервью Sport24. Турнир UFC 249 должен был состояться в Бруклине, однако в Нью-Йорке запрещены все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Ранее чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов, находящийся в России, заявил, что не сможет покинуть страну из-за введенных ограничений из-за COVID-19.

"Мы связались с UFC через наших друзей и посредников, которые с ними напрямую общаются, - сказал Корольков. - Объяснили им ситуацию, что Беларуси все можно, наш президент не ограничивал массовые мероприятия. Конечно, перед этим мы заручились поддержкой нашего государства в лице министерства спорта Белоруссии и управления делами президента. Когда мы получили согласие, сделали UFC такое предложение".

По словам Королькова, в UFC услышали эту информацию и сообщили о том, что Минск станет запасным вариантом, если сорвется то место проведения, которое глава промоушена Дана Уайт так и не озвучил.

Пока официально об отмене боя Нурмагомедов - Фергюсон еще не сообщалось, хотя в СМИ назывались уже другие кандидаты на замену чемпиону. До этого их встреча в октагоне срывалась уже четыре раза.