Чем грозит пандемия питомцам зоопарков в разных странах

Пандемия коронавируса загоняет население разных стран на карантин, вводятся масштабные транспортные ограничения. Корреспонденты "РГ" разбирались, как это сказывается на жизни зоопарков и их питомцев в разных странах.

Итальянские зоопарки уже бьют тревогу - пандемия рискует нанести непоправимый удар по жизнедеятельности сотен животных, оказавшихся по вине вируса в буквальном смысле в "ловушке". В ближайшее время они могут лишиться необходимого ухода и привычного рациона питания.

Первым сигнал SOS бросил сафари-парк, находящийся между Италией и Швейцарией, на Озере Маджоре.

"Мы обращаемся к торговым центрам, супермаркетам, фруктовым и овощным лавкам, пекарням, производителям и фермерским хозяйствам с просьбой пожертвовать нашему парку не пригодные для продажи или ненужные продукты. Наши животные нуждаются в помощи, продуктах питания, лекарствах и добавках на десятки тысяч евро. Резкое прекращение нашей деятельности создает нагрузку на финансы и сопутствующие материалы", - говорится в обращении зоопарка, который боится не выжить без посетителей и не дождаться обещанных правительством госдотаций.

А вот зоопарк Неаполя подошел к этой проблеме более креативно. На время карантина парк полностью ушел в онлайн. Для того, чтобы погрузить клиентов в свою новую жизнь и проблемы, его сотрудники начали активно вести соцсети и рассказывать подписчикам, как уборщики и ветеринары ухаживают за обитателями зоопарка и как, несмотря на очевидные для всех проблемы, в вверенной им структуре появляется на свет новое потомство.

Для того чтобы пережить сложные времена и обеспечить достойный уход за животными, руководство неапольского зоопарка запустило в Фейсбуке акцию #sostienilozoo (#помогизоопарку). Ее смысл заключается в покупке бессрочного билета, который можно будет использовать сразу после того, как вирус будет побежден.

Во Франции 350 зоопарков закрылись сразу же после объявления в середине марта мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса. В этой связи практически всем пришлось радикально сократить число персонала, оставив только тех работников, без которых просто не обойтись. Так, в одном из самых крупных заведений такого рода - зоологическом парке в Бовале (департамент Луара и Шер) в центре страны, который ежегодно посещают более полутора миллиона человек, 400 служащих отправили на временную безработицу. Остались 120 - это ветеринары и люди, непосредственно занятые уходом за животными. Причем, коренным образом изменили график их работы таким образом, чтобы полностью исключить контакт между ними. Отменены планерки, а руководство ставит каждому задачи по телефону или через электронную почту.

В Бовале, как сообщили в администрации, несмотря на то, что вот уже две недели нет посетителей, ситуация пока не критичная. В зоопарке запаса фуража и питания для животных, а там кого только нет - даже белые носороги и панды (всего свыше 1000 представителей фауны) хватит на пять-шесть недель. А учитывая, что поставщики и транспортные компании функционируют в прежнем режиме, с подвозом всего необходимого и в первую очередь, пропитания больших проблем не должно быть. Особенность Боваля заключается также в том, что деньги за приобретенные ранее билеты возвращать не надо: они здесь действительны в течение двух лет, поэтому их владельцы могут нанести визит в Боваль в любое время после того, как закончится эпидемический форс-мажор. Более того, администрации удалось отсрочить выплаты по банковским кредитам на шесть месяцев.

Иная картина в других зоопарках, тех, что помельче. Главный вопрос - финансовый. Многие из них, живущие на кассовые поступления, могут в ближайшее время оказаться на грани банкротства. Так, зоопарк Буасьер-дю-Доре, что на западе Франции в департаменте Атлантическая Луара, сейчас подает сигнал SOS: для прокорма постояльцев и оплату текущих расходов ежемесячно требуется 215 тысяч евро, а в кассе такой суммы нет. Поэтому дирекции пришлось обратиться к населению за помощью. Уже собрано около 10 тысяч евро, но этого явно недостаточно. Надежда на региональные власти. Но смогут ли те изыскать средства для поддержки местной зоологической достопримечательности в условиях нынешнего санитарного кризиса? Вот в чем вопрос.

Опустевшие американские зоопарки в условиях отсутствия посетителей перешли на онлайн-трансляции будней своих питомцев, поэтому их страницы в соцсетях стремительно набирают подписчиков. Например, крупный Смитсоновский зоопарк в Вашингтоне разместил камеры в вольерах львов, панд, слонов и даже кротов. Многие зоопарки не ограничиваются трансляцией из вольеров, а выкладывают видеозаписи, где персонал дрессирует, развлекает или кормит животных. Монтеррейский океанариум запустил видео с аквариумом из медуз для медитации. А у подписчиков Чикагского океанариума знаменитостями стали два пингвина, которых выпустили бродить по коридорам и смотреть на других питомцев.

Сотрудников зоопарков в США пока отнесли к критически важной категории, поэтому они продолжают выходить на работу и ухаживать за животными. Но обитатели вольеров замечают, то людей стало меньше. "Наши тигры явно были больше заинтересованы визитом обслуживающего персонала, чем обычно", - рассказал порталу MSN руководитель зоопарка в Веллингтоне (штат Флорида).

Но, как предостерегают эксперты, по мере введения транспортных ограничений в стране многие зоопарки могут столкнуться с дефицитом продуктов, что грозит гибелью животных из-за голода.

В Великобритании, по данным Daily Star, особенно тяжело приходится небольшим местным зоопаркам, владельцы которых приобретали продукты для своих питомцев в супермаркетах, многие из которых на фоне панических настроений покупателей теперь ограничивают объемы продажи в одни руки.