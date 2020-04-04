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04.04.2020 17:42
Рубрика: Власть

Данные, собранные при помощи QR-кодов за время пандемии, предложили уничтожить

Текст: Владислав Куликов
Эксперты-юристы предлагают прописать гарантии защиты прав граждан в ходе применения электронных средств контроля в период ограничительных мер. Многие регионы внедряют или собираются внедрить электронные приложения для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции.

"При введении систем QR-кодов важно, чтобы в постановлениях и указах региональных властей стояла оговорка, что по результатам нормализации эпидемиологической обстановке данная система не будет функционировать и перс данные граждан будут уничтожены", сказал "РГ" председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По его словам, систему с QR кодами рассматривают для использования несколько регионов в РФ. "Данная система была создана Минкомсвязью для отслеживания граждан, которые заразилась коронавирусом, имеют подозрения на болезнь или болеют дома с легкими симптомами, - говорит Александр Журавлев. - В настоящее время некоторые губернаторы рассматривают возможность использования такой системы на не заболевших граждан. Если рассматривать эту систему контроля для заболевших, то в условии пандемии, вероятно, это эффективная мера. Но вот для обычных граждан это не должно быть обязанностью. Обычным гражданам стоит дать выбор: либо добровольное подключение к системе, либо граждане выходя из дома по допустимым основаниям берут с собой паспорт, регистрацию, справку с работы и прочее. Тогда правоохранительные органы при проверке смогут установить все необходимые обстоятельства".

Фото: The Chinese disease prevention authority
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При этом варианте есть нюанс, продолжает эксперт, что многие проживают в одном месте, а регистрацию имеют в другом. "Данная проблема может быть решена, если создать на сайте городской или региональной власти возможность направления гражданам такой информации и получения от государственного органа соответствующего подтверждения. Также следует использовать приложение Минкомсвязи, так как другие могут не соответствовать законодательству о персональных данных. Кроме того, при введении систем QR кодов важно, чтобы в постановлениях и указах региональных властей стояла оговорка, что по результатам нормализации эпидемиологической обстановке данная система не будет функционировать и персональные данные граждан будут уничтожены".

В свою очередь эксперт Moscow Digital School Ирина Муращенкова заявила: ни у кого нет сомнений в том, что принимать меры, связанные с ограничением распространения вируса необходимо. "Каждый новый день приносит нам печальные новости, и медлить нельзя. Это означает, что принимаемые властями меры должны обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан", - говорит Ирина Муращенкова. Но при этом она призывает очень тщательно прорабатывать правовую сторону введения электронных форм контроля.

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