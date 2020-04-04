День седьмой. Осторожно: фейки и другие глупости

Как выясняется, "студент" - "studiosus" у древних римлян значило "самообучающийся". Но как учиться самостоятельно, если интернет кишит фейками и глупостями, типа "Рассказ Мальчики" из сборника "Братья Карамазовы". Великий роман Достоевского, оказывается, просто сборник. Федор Михайлович перевернулся бы в гробу, впрочем, как и Александр Сергеевич, узнав, что ему приписали авторство стихотворения "Позвольте, жители страны!". Проверять подлинность информации призывает своих учеников преподаватель МГПУ и член жюри Пушкинского конкурса "РГ" для зарубежных русистов Ирина Мурзак продолжает вести свой дневник "Русская литература не боится коронавируса". Это ее седьмая запись. Ирина отмечает, что число семь счастливое: оно означает гармонию по Пифагору и день отдыха по Библии, где сказано "И благословил Бог седьмой день…"

"У преподавателей была неделя без лекций, мы получили отдых от трудной работы онлайн. Согласитесь, 4 пары подряд - не простые условия для работы. Это 6 часов онлайн-общения и сидения перед экраном. Но отдыхать было некогда. Каждый ответственный педагог прекрасно понимал, что это пауза для того, чтобы подготовить интересный материал, придумать задание для студентов, чтобы они были по-прежнему заинтересованы в новом формате лекционных и практических занятий.

Хочу сказать, что и студенты в эту неделю не бездельничали. Многие написали статьи и подготовили презентации для участия в конкурсе научных работ. Роман Клепченко провел исследование по теме "Диалектика зрелищных искусств: актер для театра или театр для зрителя". А Стася Юрченко подготовила проект "Божественная комедия" Данте Алигьери как архетип европейской культуры".

Не открою ни для кого секрета, если напомню, что за последние двадцать лет в современном мире процесс учебы и получения новых знаний решительно ускорился. Возникла необходимость обрабатывать, запоминать и отсеивать информацию, объем которой в разы больше, чем несколько десятилетий назад. Настало время, когда нужно не учить предмету, а учить студентов учиться. Мотивация - это главный фактор любого действия, которое выполняет человек. Известно, что самообучение как методика существовала еще в древности, да и слово "студент" происходит от латинского "studiosus" - самообучающийся. Но как учиться самому? И тут мы неизбежно сталкиваемся с проблемой интернет-источников.

Приведу пример. Все Вы, конечно, получили смс с жизнеутверждающим стихотворением А.С. Пушкина. Любой филолог сразу определил, что авторство принадлежит другому поэту. Но студенты требуют аргументов. Потому что они теперь больше верят интернету, чем нам, увы! Спасибо, что "Российская газета" быстро опубликовала интересную статью "Писал ли Пушкин стихотворение "Позвольте, жители страны!"?". А вот есть такие ссылки, которые вызывают уже не желание объяснить заблуждение, а вызывают негодование.

Я студентам дала задание по теме "образы детей" в романах Ф.М. Достоевского, и они мне прислали скриншоты экрана из Яндекс-поисковика: "Рассказ "Мальчики" в сборнике "Братья Карамазовы". Как вам такое? Можно встретить и определение "повесть "Мальчики". И это лишь малая часть того кошмара, который заставляет нас задуматься над базой источников.

Так что готовимся, проверяем подлинность информации, слушаем лекции на YouTube, там тоже много недостоверной информации. Учимся жить в эру цифровизации".