Дибала, объявивший о выздоровлении, сдал положительный тест на коронавирус

Повторный тест на коронавирус аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы оказался положительным.

26-летний Дибала и его девушка Ориана Сабатини 21 марта сдали положительный тест на коронавирус. Спустя какое-то время аргентинец сообщил о том, что выздоровел.

Но как сообщила его девушка изданию Mundo Deportivo, на днях футболист снова сдал положительный тест. Подробности этой запутанной истории Сабатини рассказала изданию.

"Три дня назад мы прошли тест, который оказался отрицательным, - рассказала она. - Однако был и третий тест, который дал положительный результат. У меня все еще коронавирус, и я не могу объяснить, что результаты все время разные".