Новости

Дибала, объявивший о выздоровлении, сдал положительный тест на коронавирус 22:01
В Иране от коронавируса вылечилась 102-летняя женщина 21:49
РПЦ увеличивает число трансляций служб, но Таинства в интернет не перейдут 21:38
Исследование: самые известные диеты теряют эффект через год 21:36
Лейбористы избрали лидером партии адвоката и правозащитника 21:32
В Москве двое больных умерли от осложнений, вызванных коронавирусом 21:29
Салоны оптики в Москве продолжат работу во время режима повышенной готовности 21:19
В Крым прибыл первый пригородный дизель-электропоезд 21:05
Минпромторг предлагает открыть строительные магазины 20:41
В Петербурге откроют интернаты для школьников на период самоизоляции 20:33
В "Векторе" рассказали, почему коронавирус опаснее гриппа 20:00
В Элисте временно запретили отключать за долги воду и газ 19:37
В Австрии приостановил работу аэропорт в Зальцбурге 19:23
В Сочи девушку оштрафовали на 15 тысяч за прогулку по улице 19:23
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус 19:18
Эксперт по информационной безопасности: Столица готова к запуску системы контроля за режимом самоизоляции 19:15
Количество погибших в Орехово-Зуеве увеличилось до двух человек 19:05
Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой 18:57
Валерий Карпин в очередной раз стал отцом 18:44
Российское движение школьников поможет детям заниматься и отдыхать 18:43
Эксперт: Все московские электронные системы имеют высокий уровень защиты персональных данных 18:36
Власти Москвы объяснили, как продлить проездные 18:36
Самоизоляция в машине: нюансы жизни в авто, кемпере и даче на колесах 18:26
Минкомсвязь попросила регионы не закрывать салоны связи 18:14
Три человека погибли в крупном ДТП под Подольском 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
04.04.2020 22:01
Рубрика: Спорт

Дибала, объявивший о выздоровлении, сдал положительный тест на коронавирус

Текст: Максим Домчев

Повторный тест на коронавирус аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы оказался положительным.

Фото: Reuters
"Ювентус" может продать Роналду из-за коронавируса
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Смолов посоветовал "Сельте" купить Головина

26-летний Дибала и его девушка Ориана Сабатини 21 марта сдали положительный тест на коронавирус. Спустя какое-то время аргентинец сообщил о том, что выздоровел.

Но как сообщила его девушка изданию Mundo Deportivo, на днях футболист снова сдал положительный тест. Подробности этой запутанной истории Сабатини рассказала изданию.

"Три дня назад мы прошли тест, который оказался отрицательным, - рассказала она. - Однако был и третий тест, который дал положительный результат. У меня все еще коронавирус, и я не могу объяснить, что результаты все время разные".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Москва усилит контроль за соблюдением режима самоизоляции предпринимателями
Попова: РФ идет по оптимистичному сценарию в борьбе с эпидемией
Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии
Назван крайний срок возобновления РПЛ
Учебный год в школах может быть продлен до 8 июня
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко: Наши футболисты согласятся на понижение зарплаты
Названы сроки проведения Олимпиады в Токио в 2021 году