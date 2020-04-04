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04.04.2020 15:05
Рубрика: Общество

Эксперты оценили контроль за соблюдением режима самоизоляции в Москве

Текст: Любовь Проценко

По мнению директора Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергея Гребенникова, Москва действительно технически готова к введению системы умного контроля за соблюдением режима самоизоляции. Как заявил Сергей Гребенников, реализация этой системы будет зависеть от корректного поведения жителей столицы.

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- Мы видим, что подобные системы уже реализованы в зарубежных странах, в таких, как Индия, Китай, Кипр, сказал он Агенству городских новостей "Москва". - Думаю, что и для Москвы это было совсем не сложно реализовать технически. Но то, что мы сейчас наблюдаем в социальных сетях, видим нагрузку на стриминговые сервисы, как мне кажется, говорит о том, что москвичи действительно соблюдают самоизоляцию. Видимо, это связано не столько с требованиями мэра Москвы и президента РФ, но и с желанием людей как можно скорее перейти из режима онлайн в режим офлайн".

"Москва в принципе один из самых инновационных городов не только в России, но и в мировом масштабе, - продолжил эксперт. - В нашей столице реализовано множество решений. Нужно ли это вводить? По-честному, это зависит от нас с вами, от жителей Москвы, которые либо будут соблюдать, либо не будут соблюдать режим изоляции, насколько корректно мы будем себя вести".

Напомню, сегодня в столичном департаменте информационных технологий заявили, что техническая инфраструктура столицы готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. В ведомстве пояснили, что на данный момент ее внедрение не требуется, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно.

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