Emin рассказал о премьерах и своем первом концерте в интернете

Все больше популярных артистов соглашается давать большие бесплатные онлайн-концерты в интернете. 4 апреля в 17:00 в прямом эфире мультимедийного сервиса "Окко" - сольный концерт Эмина и его гостей. Обещаны и премьеры, в том числе с новым хип-хоп исполнителем Jony. В день выступления Emin (именно так пишется его имя на афишах), ответил на вопросы обозревателя "РГ".

Чем будет необычен и важен для вас этот концерт, проходящий в сложные времена, которые переживает весь мир?

Эмин: Самое важное сейчас - поддерживать друг друга, а нам, артистам, особенно быть на связи со своими слушателями. И это прекрасно, что есть возможность играть концерты онлайн и всем нам увидеться и услышаться в прямом эфире. Искренне надеюсь, что нас будут смотреть в регионах России и других странах. Мне, как и всем исполнителям, пришлось отменить наши ближайшие туры. Поэтому я очень жду онлайн выступления.

За две недели онлайн-концерты стали привычным явлением, за что спасибо всем артистам, нашедшим для этого время. Анализировали то, как выстраивали программы те, кто выступал до вас?

Эмин: Каждый старается порадовать публику уже всем известными хитами, а также презентовать новинки. Мы пойдем по тому же пути, но также исполним и несколько дуэтов с моими друзьями артистами - Григорием Викторовичем Лепсом и Jony. Сейчас все артисты стараются из своих аккаунтов или на других площадках выступать онлайн - это уже здорово и всех нас объединяет.

Когда вы дебютировали, то кому-то показалось, что в музыке появился новый Элвис Пресли - любитель чувственных баллад, некоторым образом наследующих классическому рок-н-роллу. Теперь вы стали успешным исполнителем качественной эстрады и, возможно, продолжателем дела своего знаменитого земляка Муслима Магомаева. Но ваш новый хит - "Камин" с Jony - уже в других ритмах. Это был разовый эксперимент или старт вашей будущей программы и дань уважения к хип-хопу?

Эмин: Эта песня - эксперимент. Но он оказался выигрышным, о чем говорят и наши позиции в чартах. Да, этот стиль не совсем для меня привычен. Но я не хочу стоять на месте, экспериментирую, пробую новое молодежное направление. В ближайшем будущем у меня выйдет еще один такой свежий дуэт с группой Hammali & Navai, посмотрим, как его оценят.

А в моей программе ныне, как всегда, микс. У нас много романтических баллад, но есть и англоязычные и танцевальные композиции. Музыка должна быть разной, чтобы ни тебе, ни зрителям не было скучно на концерте. Почему мы не стали приберегать премьеры до "лучшей поры"? Не хочется ждать, если можно сейчас подарить зрителям уже что-то новое, тем более в такое непростое для всех время.

Легко ли петь для пустого зала? Или посадите перед сценой кого-то из близких людей, чтобы обращаться вначале именно к ним - так будет привычнее и проще?

Эмин: Честно говоря, пока не могу себе представить. Такое выступление у меня будет впервые - в пустой студии. Это, конечно, сложно для любого артиста, так как мы взаимодействуем с аудиторией, смотрим в глаза, видим эмоции. Останется только представлять все это. Ради наших зрителей мы постараемся даже сквозь экраны передать атмосферу и эмоции.

По количеству дуэтов с другими артистами вы сегодня, пожалуй, лидер. Хотя к вам уже подбирается и рэпер ST, благодаря своему недавнему дуэтному альбому…

Замечали ли вы по итогам премии Grammy-2020, да и по хит-парадам Billboard, что именно дуэты сегодня особенно хорошо воспринимаются публикой? Полагаю, что за счет их дружелюбия, сотрудничества, общности, ведь одиночества ныне и так очень много.

Эмин: Я думаю, магия в том, что иногда люди совсем не ожидают от тех или иных артистов дуэты, а когда они выходят - это свежо и интересно. Дуэты позволяют расширять твою аудиторию. И тем более, если вы дружите, то почему бы и не выпустить песню? В моем случае всегда так.

Мои дуэты - с моими друзьями, и только тогда они получаются хорошо. Каждый из них для меня по-своему особенный и важный. Например, наша песня с Максимом Фадеевым "Мой Азербайджан", или с A"Studio - "Если ты рядом", а с Ани Лорак "Я не могу сказать" и "Проститься"… Видео на последнюю из этих песен на моем YouTube-канале - по сей день самое популярное.

Как теперь изменилась ваша жизнь: стало ли в ней больше свободного времени и, может, появились уже и новые интересы?

Эмин: Мне повезло, что студия находится у меня дома. Сейчас график стал свободнее, и я много времени уделяю творчеству. Скоро представлю несколько новых песен.

Но и работы меньше не стало, я на телефоне и почте - по 24 часа в неделю. Словом все, как обычно… Хотя нет, теперь появилась возможность и я уже начал активно заниматься теннисом