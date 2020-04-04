Ученые изучили эмоции мышей по выражению их морды

Эмоциональное состояние мышей можно определить по выражению их морды. К такому выводу пришли ученые.

Исследование опубликовано в журнале Science. Эмоции у животных провоцировали сильными раздражителями, а их мимику при этом записывали на видео. С помощью его программной обработки было выделено шесть выражений морды, показывающие удовольствие, отвращение или страх.

По информации авторов статьи - немецких ученых из Института нейробиологии Общества Макса Планка, в ходе опытов мышей били током по хвосту, давали им сахар или хинин, делали инъекции хлорида лития, вызывающего слабость, и провоцировали активное и пассивное избегание. При каждом стимуле выражение мышиной мордочки заметно изменялось.

Для количественной оценки реакции животных их записывали на камеру, зафиксировав голову мышей, а потом анализировали записи с помощью различных методов.

Во время экспериментов исследователи убедились, что изменение мускулатуры мышиной морды не было стереотипным рефлексивным ответом на раздражитель. Для этого была сделана проверка пяти фундаментальных свойств эмоции: интенсивности, зависящий от силы стимула; значимости, на которую влияет значение раздражителя для организма - привлекательного или отталкивающего; гибкости - сила эмоции зависит, в том числе от внутреннего состояния особи, а также адаптивности и вариабельности. Классификатор смог отличать эмоции разных особей по мимике с точностью до 90 процентов.

Был создан усредненный дескриптор для каждого раздражителя, предполагалось, что он описывает одну из эмоций: удовольствие - вкус сахара, отвращение - хинин, боль - раздражение хвоста, недомогание - инъекция хлорида лития, активное проявление страха - избегание и пассивный страх, выражавшийся в замирании. Дескрипторы четко соответствовали отдельным выражениям морды, кроме активного страха, эта эмоция была похожа на реакцию на горькое и боль.