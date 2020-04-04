Фрагмент уникального спектакля об Эдит Пиаф можно посмотреть онлайн

Новости

На 82-м году жизни умер певец Билл Уизерс 13:29
В Иране выявили более 2,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом 13:11
Попова: РФ идет по оптимистичному сценарию в борьбе с эпидемией 13:10
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса 93-летняя женщина 13:10
Ансамбль военного округа записал клип, посвященный борьбе с коронавирусом 12:58
Количество пациентов с коронавирусом в Дагестане увеличилось вдвое 12:58
Культурные центры Москвы подготовили обширную программу 12:53
На Северном Кавказе выявили четыре новых случая заболевания COVID-19 12:45
Футболисты "Рубина" согласились на сокращение зарплат на 50% 12:36
Кличко назвал детей, заболевших коронавирусом, неполноценными 12:33
Аэропорт Салехарда временно закрыт из-за коронавируса 12:28
Источник: НБА досрочно завершит сезон 12:27
На Украине забыли выпустить на русском языке памятку по коронавирусу 12:25
Минск передал в единую базу СГ более 90 тысяч записей о невыездных гражданах 12:14
Судебные приставы завели новое исполнительное производство на Улюкаева 12:11
В Приамурье выявлено три новых случая заболевания COVID-19 12:04
Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать? 12:00
С Земли можно будет увидеть ярчайшую "ядовитую" комету зеленого цвета 11:56
В Сербии ужесточили комендантский час для борьбы с коронавирусом 11:55
Школьникам помогут с трудными задачами в соцсетях 11:50
В Москве от коронавируса выздоровели еще 26 пациентов 11:43
Экс-тренер "Динамо": У нас футболисты и так получают больше, чем должны 11:40
Оперштаб: 67 новых заболевших коронавирусом - старше 65 лет 11:36
За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом 11:27
Трамп отказался носить маску для защиты от коронавируса 11:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
04.04.2020 12:10
Рубрика: Культура

Фрагмент уникального спектакля об Эдит Пиаф можно посмотреть онлайн

Текст: Елена Покорская
Куклы тоже уходят на карантин и начинают осваивать виртуальное пространство. На сайте Союза театральных деятелей РФ сейчас можно посмотреть фрагмент уникального кукольного спектакля об Эдит Пиаф и послушать рассказ о "Тишине" (16+), о которой много говорили накануне театрального фестиваля "Золотая маска".
Фото: предоставлено СТД РФ Фото: предоставлено СТД РФ
Фото: предоставлено СТД РФ

ТИШИНА - Боярские Палаты

История создания этого спектакля напоминает явление бабочки - сначала яйцо, потом куколка, и лишь затем - ее невероятный взмах крыльев. Итак, репетиции во время Х Международной летней школы Союза театральных деятелей РФ привели к выпускному спектаклю, который имел шумный успех у зрителей и критиков. Как известно, дипломный спектакль исчезает быстро. Но через какое-то время постановка возродилась в рамках независимого проекта и немедленно попала в конкурсную программу "Золотой маски". Забегая вперед, можно предположить, что приостановка фестиваля лишь задержала, но не отменила триумфальный полет "Тишины".

Мариинский театр покажет онлайн "Евгения Онегина" и "Спящую красавицу"

По словам авторов спектакля - режиссера Бориса Константинова и художника Виктора Антонова - в их мире звучит только полушепот, полу-крик. На сцене оживает судьба легендарной Эдит Пиаф - ее жизнь и смерть, предельный накал ее страстей, - они парадоксально показаны "почти без слез и почти без смеха". Сюжет играется без текста, без единого слова через цепочку зримых образов, которые воссоздает труппа бродячих актеров.

Вот они протискиваются сквозь толпу зрителей по узкому коридору. Нет-нет, они бегут по улочке Парижа, торопливо волоча за собой огромный потрепанный чемодан. Скорее, скорее, вечер в кафе Жернис начинается! Они выскакивают на маленькую эстраду, бурно жестикулируя, подмигивая залу и обещая нам невиданное зрелище. Они выглядят стильно и необычно. На головах заломлены черные французские береты, на выбеленных лицах выступают длинные носы-клювы, - облик не то старинных масок, не то странных пернатых созданий. Полулюди, полуптицы. И постепенно мы понимаем скрытую суть причудливых персонажей: история парижского воробушка Пиаф, рассказана не людьми, а стаей ее собратьев, воробьев. Вместе и поодиночке они становятся друзьями, возлюбленными, коллегами-музыкантами, а главное - свидетелями ее судьбы. На языке птичьих трелей, проигрывая синкопы стремительных движений, хор воссоздает из небытия облик блестящей и трагической личности.

Фото: Александр Корольков/РГ
Как в интернете можно бесплатно сходить в кино и в театр

На протяжении полутора часов действие мастерски балансирует на стыке клоунады, акробатики и пантомимы, где актеры мгновенно переходят от кукол к мимансу и живому плану, а звуковая партитура складывается из свиста, постукивания и щебета. Ткань спектакля филигранно выстроена режиссером, художником и ярким, слаженным актерским ансамблем (в спектакле заняты Регина Хабибуллина, Даниил Газизуллин, Эрик Дасни, Денис Казандайкин, Валерий Крупенин, Михаил Плутахин, Джамшит Садыгов, Андрей Умнов). Трюки, гэги, импровизации, выходы в зал, - каждый новый эпизод цепляет, подхватывает и развивает следующий, проясняя и углубляя смыслы, заложенные в сложной структуре сценического действия.

Фото: предоставлено СТД РФ

Два символа Франции - шансон и вино - сплетены в театральном мифе о Пиаф. Настоящий глоток вина, - его с улыбкой вручают входящим зрителям, отражается в радостном мелькании бутылок в первом эпизоде, когда на свет появляется маленькая Эдит. Вино бурно выплескивается в сценах лихих пирушек, и в атмосфере веселого праздника рождаются знаменитые песни. А в конце из прекрасного напитка оно превращается для героини в яд, образ саморазрушения, распада и смерти. Вновь крутится старая черная пластинка, но мелодии рвутся, сжимаются в скрежет, бульканье и в предсмертный хрип. Медленно уходит за кулисы крошечная фигурка. За силуэтом белого платья долго тянется шлейф. Гаснет свет, и пронзительно звучит до боли знакомая мелодия: "Non, Rien De Rien". Я ни о чем не сожалею… И затем наступает тишина.

Справка

Спектакль о жизни и смерти знаменитой французской певицы Эдит Пиаф рассказывает ее историю с помощью кукол, музыки, танца и пантомимы. 5 мужчин - 5 аккордов жизни Эдит. В пространстве французской улицы и камерной атмосферы кабаре "Жернис" зритель становится непосредственным участником преодоления беззвучного вакуума. Увидит, услышит и почувствует ту самую тишину, которая для певицы - страшнее смерти…

Культура Театр Драматический театр

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: РФ идет по оптимистичному сценарию в борьбе с эпидемией
Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии
ВОЗ предупредила об опасности поспешного снятия карантинных мер
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Германия опередила Китай по числу заболевших коронавирусом
Как в интернете можно бесплатно сходить в кино и в театр
Российские знаменитости рассказали, чем занимаются на карантине