Генеральный прокурор США распорядился освободить сотни заключенных

Генеральный прокурор США Уильям Барр распорядился освободить из американских тюрем сотни заключенных из-за пандемии коронавируса, предупредив, что федеральное бюро тюрем сталкивается с чрезвычайными ситуациями.

По словам Барра, согласно его приказу приоритет для помещения уязвимых категорий заключенных под домашний арест должен быть отдан в первую очередь тем, кто находится в федеральных тюрьмах, наиболее пострадавших от COVID-19, включая такие учреждения, как Окдейл в Луизиане, Элктон в Огайо и Данбери в Коннектикуте, сообщает The Guardian.

Бар издал такое распоряжение после того, как пять заключенных в Окдейле и двое в Элктоне умерли от COVID-19.

В пятницу в федеральном бюро тюрем заявили, что 91 заключенный и 50 ее сотрудников во всех 122 учреждениях заболели COVID-19, хотя некоторые медиа предположили, что число пострадавших от коронавируса в тюрьмах США намного выше.