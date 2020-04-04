Новости

В Крыму и Севастополе призовут в армию 3,3 тысячи человек 10:18
Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медикам 10:12
ЦБ увеличит количество банков для выдачи беспроцентных целевых кредитов 10:02
В Киргизии коронавирусом заразились еще девять человек 09:47
ВОЗ предупредила об опасности поспешного снятия карантинных мер 09:28
Более 27 тыс. россиян попросили "кредитные каникулы"из-за коронавируса 09:27
Продажи машин в Европе провалились до исторического минимума 09:24
Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте 09:23
В Тунисе режим изоляции контролирует "робокоп" 09:22
Генеральный прокурор США распорядился освободить сотни заключенных 09:20
Российский врач назвал ошибки в борьбе с COVID-19 в Италии 09:10
Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести в США 09:10
Трех сахалинцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции 08:47
Ситуация с вкладами населения стабилизировалась к концу марта 08:39
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице 08:05
Посол РФ: Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в Россию 07:43
В Ленобласти два человека погибли в ДТП с грузовиками 07:01
"Победа" вернет деньги за отмененные авиарейсы в июне 2021 года 06:57
В Забайкалье впервые за два месяца выявлен новый случай COVID-19 06:46
"Аэрофлот" сократит количество внутренних авиарейсов 06:42
РФ отправила в Сербию 11 Ил-76 со специалистами и медтехникой 06:24
В Бурятии число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 35 06:14
В США более 1,4 тысячи человек скончались за сутки от коронавируса 06:00
В России определены сроки начала экспресс-тестирования на коронавирус 05:25
В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом 04:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
04.04.2020 09:20
Рубрика: В мире

Генеральный прокурор США распорядился освободить сотни заключенных

Текст: Андрей Васильев

Генеральный прокурор США Уильям Барр распорядился освободить из американских тюрем сотни заключенных из-за пандемии коронавируса, предупредив, что федеральное бюро тюрем сталкивается с чрезвычайными ситуациями.

Фото: Getty Images via AFP
В США соотечественники разместили у себя 10 россиян после отмены рейса

По словам Барра, согласно его приказу приоритет для помещения уязвимых категорий заключенных под домашний арест должен быть отдан в первую очередь тем, кто находится в федеральных тюрьмах, наиболее пострадавших от COVID-19, включая такие учреждения, как Окдейл в Луизиане, Элктон в Огайо и Данбери в Коннектикуте, сообщает The Guardian.

Бар издал такое распоряжение после того, как пять заключенных в Окдейле и двое в Элктоне умерли от COVID-19.

В пятницу в федеральном бюро тюрем заявили, что 91 заключенный и 50 ее сотрудников во всех 122 учреждениях заболели COVID-19, хотя некоторые медиа предположили, что число пострадавших от коронавируса в тюрьмах США намного выше.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
ВОЗ предупредила об опасности поспешного снятия карантинных мер
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Германия опередила Китай по числу заболевших коронавирусом
Минздрав: Ситуация с COVID в РФ идет по достаточно благоприятному сценарию
Рабочая группа ФИФА рекомендовала отложить матчи сборных в июне
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния