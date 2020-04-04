Германия опередила Китай по числу заболевших коронавирусом

В Германии такая же проблема, как и в других европейских странах. Во время лечения пациентов заразились медработники. Не хватает тестов на коронавирус. Фармацевтические компании информируют о спросе на 200 тысяч тестов в день, передает телеканал Euronews.

При этом отмечается, что пока Германия, благодаря заблаговременно принятым мерам и особенностям системы здравоохранения, находится в сравнительно лучшем положении, чем соседи. Так, несмотря на большое число инфицированных, уровень смертности от коронавируса сравнительно небольшой.

По оценкам президента института Роберта Коха Лотара Вилера, со временем станет ясно, достаточно ли уже принятых властями мер, чтобы система здравоохранения не оказалась перегруженной. Делается все возможное, чтобы спасти каждую жизнь.

Вилер отметил, что в настоящее время рассматриваются разные варианты выхода Германии из карантина. "Я лично не могу себе представить, чтобы все открылось сразу и одновременно. Я придерживаюсь сценария постепенного возвращения к нормальной жизни", - подчеркнул эксперт.

Напомним, карантинные меры в Германии ввели 22 марта и изначально они были рассчитаны на две недели. Однако затем ограничения продлили до 19 апреля, чтобы покрыть пасхальные каникулы.