Голикова назвала страны, из которых коронавирус был завезен в Россию

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран, в первую очередь, из Италии, Испании, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Это показал анализ количества заболевших COVID-19 из числа вернувшихся в Россию из зарубежных поездок в феврале-марте. Первая волна заболевших, как, в частности, подтверждал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, - это были туристы, вернувшиеся из-за рубежа. Сейчас идет вторая волна заболевших - те, которые получили инфекцию во время контакта уже внутри страны. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, таких сегодня уже четверть от общего числа заболевших. "Уже 25 процентов случаев заболевания - это контакты внутри России", - пояснила Попова.

Кроме того, Голикова отметила, что трудно прогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью в течение ближайшего времени: это зависит от многих переменных факторов, причем, не только от действий, предпринимаемых властями и службами здравоохранения, но также и от того, насколько дисциплинированно и ответственно ведет себя население.

"Могу сказать, что на начальной стадии развития заболевания у нас на территории России мы взяли имеющиеся в мировой практике математические модели, которые используют (эпидемиологи), и просчитали возможные прогнозы развития ситуации у нас на территории. И потом у нас была возможность понять, сбылись или не сбылись (прогнозы). Хочу сказать, ни один прогноз по всем использованным нами моделям не подтвердился по истечению времени, потому что ни одна математическая модель на сегодняшний день не может полностью учесть влияние тех мер, которые принимает та или иная страна для купирования ситуации. Ну и, безусловно, каждая популяция имеет свои особенности с точки зрения течения заболевания", - сказала Голикова.