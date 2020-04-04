Постановление правительства Хабаровского края от 4 апреля 2020 года № 134-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции", минимизации распространения на территории Хабаровского края новой коронавирусной инфекции Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) в пункте 22 цифры "14" заменить цифрами "30";

2) в пункте 23:

а) в абзаце первом цифры "14" заменить цифрами "30";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

реализуются продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с рекомендуемым перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, а также указанные в приложении № 3 к настоящему постановлению, товары дистанционным способом";

3) в пункте 24 цифры "14" заменить цифрами "30";

4) дополнить пунктом 25 следующего содержания:

"25. Запретить с 04 по 30 апреля 2020 г. нахождение граждан в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).";

5) в пункте 4:

а) в подпункте 4.2:

- в абзаце первом цифры "14" заменить цифрами "30";

- в абзаце третьем после слов "дней," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции";

б) дополнить пунктом 4.21 следующего содержания:

"4.21. Установить, что передвижение граждан и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, осуществляется исключительно в случаях, установленных настоящим подпунктом, и при наличии документа, удостоверяющего личность, а также при следовании к своим садовым и огородным участкам, в случае доставки на дом продуктов питания (лекарственных препаратов) близким родственникам, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.";

6) подпункт 7.1 пункта 7 дополнить словами ", а также оказание содействия гражданам старше 65 лет в доставке продуктов питания и предметов первой необходимости, соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства";

7) дополнить пунктом 92 следующего содержания:

"92. Органам исполнительной власти края в отношении находящихся в их ведении краевых государственных унитарных предприятий, краевых государственных учреждений организовать их работу в дистанционном режиме при взаимодействии с гражданами.";

8) дополнить пунктом 101 следующего содержания:

" 101. Определить:

1) перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции" на территории края согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2) дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости" согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.";

9) в нумерационном заголовке приложения слово "Приложение" заменить словами "Приложение № 1";

10) дополнить приложениями № 2, 3 согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал





Приложение № 1 к постановлению правительства Хабаровского края от 4 апреля 2020 года № 134-пр





Приложение № 2 к постановлению правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 года № 97-пр

Перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции", на территории Хабаровского края

1. Организации, осуществляющие:

- жилищное строительство;

- производство и поставку строительных материалов;

- производство трубной продукции;

- ремонт военной и автомобильной техники;

- поставку продукции для предприятий, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа;

- поставку продукции для бесперебойной работы предприятий с непрерывным циклом производства;

- заготовку древесины вахтовым методом и направляющих ее на перерабатывающие мощности лесопромышленного комплекса края;

- меры пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров;

- производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки (включая продукты питания), удобрений, средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и посадочного материала;

- формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды;

- производство, обращение и хранение ветеринарных лекарственных средств, средств диагностики болезней животных, табачной продукции и сырья, виноградарской и винодельческой продукции, зоотоваров;

- реализацию сельскохозяйственной техники, ее техническое обслуживание или ремонт, в том числе машинотракторные станции;

- лечение, профилактику и диагностику болезней животных, в том числе проводящие ветеринарные и ветеринарно-санитарные экспертизы;

- поставку ингредиентов, упаковки, сервисное обслуживание оборудования, а также занятые в перевозках, погрузо-разгрузочных работах, оказывающие логистические и сервисные услуги в сферах, указанных в абзацах десятом - четырнадцатом пункта 1, пунктах 6, 7 настоящего Перечня;

- оценку качества образования, информационно-методическое, ресурсное обеспечение образовательной деятельности.

2. Организации, выполняющие:

- государственный оборонный заказ;

- заказы по строительству судов рыбопромыслового флота.

3. Организации, являющиеся:

- подрядчиками (субподрядчиками) по государственным и муниципальным контрактам и осуществляющие строительство объектов краевой и муниципальной собственности;

- соисполнителями по выполнению государственного оборонного заказа;

- градообразующими предприятиями лесопромышленного комплекса края.

4. Краевые государственные учреждения, находящиеся в ведении министерства строительства края.

5. Организации, обеспечивающие предоставление авиационной и специализированной техники для выполнения государственных работ по охране лесов от пожаров.

6. Организации, занятые на сезонных полевых работах, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, рыбоводные хозяйства, а также организации, обслуживающие суда рыбопромыслового флота, животноводческие хозяйства.

7. Организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, производству, хранению и реализации семени сельскохозяйственных животных, перевозке криоматериала для искусственного осеменения животных."





Приложение № 2 к постановлению правительства Хабаровского края от 4 апреля 2020 года № 134-пр





Приложение № 3 к постановлению правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 года № 97-пр

Дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).

2. Ткань хлопчатобумажная.

3. Ритуальные принадлежности.

4. Табачная продукция."







