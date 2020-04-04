В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Определить иные организации, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (прилагается).

2. Определить, что иные организации, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в соответствии с настоящим постановлением, осуществляют свою деятельность с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, установленных в соответствии с действующим законодательством, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области подготовить предложения по дополнению списка иными видами экономической деятельности с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальном образовании Иркутской области.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев





Определены постановлением Правительства Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 220-пп

ИНЫЕ ОРЕАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 239 "О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)"

1. Муниципальные (частные) дошкольные образовательные организации (в части организации деятельности "дежурных" групп).

2. Государственные, муниципальные частные общеобразовательные организации; государственные, муниципальные, частные организации дополнительного образования детей; государственные, частные профессиональные образовательные организации; государственные организации дополнительного профессионального образования;

государственные учреждения оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции (работники которых осуществляют трудовую деятельность дистанционно).

3. Организации социального обслуживания населения.

4. Организации, осуществляющие лесозаготовку, лесопереработку и иную деятельность в сфере лесного комплекса.

5. Организации сельскохозяйственной отрасли, в том числе осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, сельскохозяйственного машиностроения, обеспечивающие семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты и прочими ресурсами, необходимыми для посевной кампании, а также задействованные в весенне-полевых работах.

6. Строительные организации и организации, обеспечивающие непрерывность их производственно - технологической деятельности, в том числе оказывающие услуги при проведении строительных экспертиз, проектные организации, осуществляющие деятельность по строительству зданий, строительству инженерных сооружений, осуществляющие строительные специализированные работы, осуществляющие деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, а также организации промышленности и производства строительных материалов.

7. Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и эксплуатации дорог, мостов, тоннелей.

8. Организации, осуществляющие деятельность в сфере добычи природных ресурсов.

9. Организации, осуществляющие деятельность в сфере металлургического комплекса.

10. Организации, осуществляющие деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса.

11. Организации, осуществляющие деятельность в сфере машиностроительного комплекса.

12. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (в части выдачи гражданам документов в связи с предоставленными государственными и муниципальными услугами), организации, осуществляющие деятельность в сфере поддержки и развития предпринимательства на территории Иркутской области.

13. Зоопарки и иные организации, осуществляющие содержание и уход за животными на постоянной основе (за исключением деятельности, связанной с очным присутствием граждан (посетителей)), а также ветеринарные клиники в части оказания неотложных услуг и организации, осуществляющие мероприятия по обращению с безнадзорными животными.

14. Организации, оказывающие услуги по погребению и иные ритуальные услуги.

15. Организации, производящие продукцию медицинского назначения, комплектующие и ингредиенты данной продукции.

16. Организации, обеспечивающие выпуск продукции для дезинфекции и составляющие данной продукции.

17. Организации, осуществляющие перевозку пассажиров любым видом транспорта.

18. Страховые организации в части реализации Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также выполнения обязательств в связи с наступлением страховых случаев по заключенным договорам страхования.

19. Адвокатские образования в части неотложного обеспечения участия адвокатов по уголовным, гражданским и административным делам в судах, органах власти и правоохранительных органах.

20. Нотариусы, включенные Нотариальной палатой Иркутской области в перечень "дежурных" нотариусов.

21. Организации культуры, в части предоставления услуг в дистанционном виде.

22. Организации, обеспечивающие деятельность волонтеров, привлекаемых к работам по обеспечению предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также к работам по обеспечению населения социальными услугами.

23. Организации сферы связи и телекоммуникаций, в том числе операторы связи и организаций ГГ-технологий, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем и программного обеспечения, а также оборудования.

24. Организации, обеспечивающие грузоперевозки, предоставляющие логистические услуги, услуги доставки, курьерской службы и проводящие неотложные погрузочно-разгрузочные работы.

25. Организации, обеспечивающие непрерывность производственно-технологической деятельности организаций, указанных в пунктах 4, 5 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

26. Иные организации в части выполнения обязательств в соответствии с государственными контрактами, муниципальными контрактами, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

27. Иные организации, осуществляющие работу дистанционно с сохранением режима самоизоляции работников.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев







