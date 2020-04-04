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4 апреля 2020 г.

Постановление правительства Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 221-пп "Об определении перечня товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров)"

Дата подписания 4 апреля 2020 г.
Опубликован 4 апреля 2020 г.

В соответствии с пунктом 2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Определить перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев


Определен постановлением Правительства Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 221-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ)

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).

2. Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Ткани текстильные.

6. Чулочно-носочные изделия.

7. Белье нательное.

8. Канцелярские товары.

9. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

10. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

11. Бензин, дизельное топливо, газ.

12. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).

13. Оборудование электрическое.

14. Кабельная продукция.

15. Приборы бытовые.

16. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.

17. Предметы садово-огородные и инвентарь.

18. Строительные и отделочные материалы и инструменты.

19. Санитарно-технические изделия.

20. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

21. Печатные средства массовой информации.

22. Спички.

23. Свечи.

24. Похоронные принадлежности.

25. Очки, линзы и их части.

26. Табачная продукция.

27. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев



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