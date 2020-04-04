Постановление правительства Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 221-пп "Об определении перечня товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров)"

В соответствии с пунктом 2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Определить перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев
Определен постановлением Правительства Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 221-пп
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ)
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).
2. Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства.
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.
4. Средства индивидуальной защиты.
5. Ткани текстильные.
6. Чулочно-носочные изделия.
7. Белье нательное.
8. Канцелярские товары.
9. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
10. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).
11. Бензин, дизельное топливо, газ.
12. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).
13. Оборудование электрическое.
14. Кабельная продукция.
15. Приборы бытовые.
16. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.
17. Предметы садово-огородные и инвентарь.
18. Строительные и отделочные материалы и инструменты.
19. Санитарно-технические изделия.
20. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
21. Печатные средства массовой информации.
22. Спички.
23. Свечи.
24. Похоронные принадлежности.
25. Очки, линзы и их части.
26. Табачная продукция.
27. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев
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