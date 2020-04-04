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04.04.2020 17:42
Рубрика: Общество

Испытание вакцины против коронавируса на людях может начаться в июне

Текст: Ольга Игнатова
В России продолжаются испытания прототипа вакцины от коронавируса. Об этом в документальном фильме "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1" сообщил директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов.
Нидерланды. Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Нидерланды. Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Нидерланды. Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, уже завершены испытания вакцины на мышах и хорьках, у них уже удалось создать иммунитет. Начинаются тесты на обезьянах. Этот этап доклинических исследований должен завершиться к концу апреля.

Последующий этап клинических исследований - уже непосредственно на людях. Максютов рассчитывает, что испытания на людях могут начаться в июне.

По состоянию на 4 апреля в мире зарегистрировано 1 млн 99 тыс 705 подтверждённых случая коронавируса (прирост за сутки 85 561 случаев; 8,4 %).

В 176 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 016 830 случаев (за последние сутки прирост 85 488; 9,2%).

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. Выздоровели 333 человека.

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