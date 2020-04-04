Источник: НБА досрочно завершит сезон

По данным портала Bleascher Report, который приводит слова журналиста Брайана Уиндхорста, руководство НБА всерьез задумалось о том, что завершить нынешний сезон досрочно из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что нынешняя пауза может обойтись лиге в финансовые потери в размере более одного миллиарда долларов. В непростой ситуации оказались и клубы, которые намерены сократить зарплаты игроков на 50%.

По сообщению Уиндхорста, в настоящее время в руководстве НБА наблюдается пессимизм относительно возобновления сезона, который был приостановлен 11 марта, из-за того, что у игрока "Юты" Руди Гобера был обнаружен коронавирус.