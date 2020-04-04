Из-за эпидемии COVID-2019 продажи оружия в США бьют рекорды

Эпидемия коронавируса в США заставила опасающихся за свою безопасность американцев рекордными темпами скупать оружие. При этом в оружейные магазины массово ринулись и те граждане США, кто до этого никогда не владел огнестрелом.

По данным издания Federal Times, в прошлом месяце количество обязательных проверок покупателей оружия по базе данных ФБР составило 3,7 миллиона. Уточняется, что это самый большой показатель с момента запуска этой системы в США в 1998 году. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2015 года: после попытки экс-президента Барака Обамы ужесточить правила оборота оружия резкий наплыв покупателей в оружейные магазины привел к проведению 3,3 миллиона проверок.

Судя по размещаемым фотографиям в сети у многих магазинов по продаже оружия выстроились длинные очереди, а количество продаваемых в одни руки боеприпасов стали ограничивать одной-двумя коробками из-за перебоя в поставках и растущего спроса.

По данным компании Small Arms Analytics, из-за пандемии COVID-2019 в США продажи короткоствольного орудия по сравнению с мартом прошлого года взлетели на 91 процент, длинноствольного - на 74 процента. Продавцы оружия в США также сообщают о том, что подавляющее большинство покупателей составляют люди, впервые приобретающие пистолеты, карабины или автоматические винтовки.