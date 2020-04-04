Когда источник "Российской газеты" пару дней назад сообщил, что Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа, в это не хотелось верить. Тем более что отчеты министерства иностранных дел утверждали обратное - готовились к вылету самолеты с нашими соотечественниками из США и Катара, на очереди были и другие страны - Таиланд, Индия, Филиппины.

Казалось, удачно запущенный процесс по вызволению россиян из "иностранного плена" продолжится, потому что другого пути просто быть не может. Поэтому я до последнего отказывался давать ход полученной от источника информации, полагая, что в ней не хватает главного - ответа на вопрос, какие практические шаги предпримет правительство РФ для помощи находящимся за границей россиянам, если по эпидемиологическим соображениям вывозные рейсы все же будут отложены.

Но, рассуждая о сложившейся с нашими соотечественниками ситуации будет лицемерным не напомнить, почему она сложилась. Ведь о том, что находящимся за рубежом россиянам следует как можно быстрее возвращаться на родину, неоднократно сообщало внешнеполитическое ведомство. Но, судя по записям в соцсетях, прислушались к этим рекомендациям не все. До конца марта жители РФ вылетали в Таиланд, о чем с гордостью писали на различных интернет-площадках. Причем это были как участники так называемых "пакетных туров", так и индивидуальные путешественники.

И далеко не все отдыхавшие на далеком Занзибаре, в Индии или на не менее далеком острове Фиджи, откуда до России и в благополучные времена лететь часов 30, сразу же решили перебронировать билеты. Напротив, многие тянули до последнего, рассчитывая, что все "рассосется" - и только получив СМС-сообщение об отмене обратных рейсов, начинали суетиться. Но драгоценное время, когда границы еще не были закрыты и пандемия еще не разрослась до глобальных масштабов, было потеряно.

Надо признать, что сегодня застряли за рубежом в основном те, кто самостоятельно организовывал свое путешествие. А это далеко не бедные люди, которые поехали посмотреть мир явно не на последние сбережения. Поэтому определенные финансовые возможности для более длительного пребывания в чужих краях по крайней мере у части из них есть.

Как сообщает МИД, примерно две третьих граждан РФ, кто сегодня хотел бы вылететь на родину, находятся в Таиланде. В том числе это те, кто жил длительное время в этой стране или зимовал в ней, когда там была возможность, не выезжая в Россию, продлить визу. Эти люди были уверены, о чем неоднократно сообщали в блогах, что возвращаться на родину им не придется. И только после того, как официальный Бангкок перекрыл все возможности для продления виз и ввел жесточайший карантин, они засобирались в Россию.

А еще есть студенты, которые учились за рубежом - в Европе или США. Только когда выяснилось, что при эпидемии рассчитывать в местах пребывания на бесплатную медицинскую помощь они не смогут, эта категория россиян захотела вернуться в отчий дом.

И тем не менее, искренне возмущаясь такой граничащей с эгоизмом недальновидностью, надо признать: какими бы ни были причины, по которым эти люди задержались за рубежом в разгар пандемии, - все они россияне и в этом качестве вправе рассчитывать на помощь государства. В том числе - в таком важнейшем вопросе, как возвращение на родину.

До сих пор списки тех россиян, кто хотел бы вернуться домой, составлял МИД. Теперь, согласно распоряжению Оперативного штаба по предупреждению завоза инфекции, желающие уехать должны заполнить на Едином портале госуслуг специальную форму с указанием данных о себе. Очевидно, что сделать это смогут только те, кто имеет российское гражданство. На основании предоставленной информации людям окажут социальную помощь.

Правительство выделило министерству иностранных дел на эти цели 500 миллионов рублей. Деньги будут направлены адресно тем, кто оказался в бедственном положении, а не всем поровну. Кроме того гражданам при необходимости окажут содействие в продлении сроков действия документов, на основании которых они жили за рубежом. Однако окончательное решение этого вопроса зависит, в первую очередь, от доброй воли властей тех стран, где сейчас находятся россияне.

В своем "Фейсбуке" официальный представитель МИД Мария Захарова написала: "Мы сдаваться не намерены и пройдем этот путь вместе с нашими гражданами". По ее словам, ведомство рассчитывает на быстрое поступление выделенных правительством средств, после чего "начнется работа по заявлениям тех, кто действительно нуждается". "Мы готовы работать с Уполномоченными по правам человека России и субъектов Федерации для решения гуманитарных вопросов сограждан. С самими субъектами тоже будем работать, чтобы там своих не забывали", - пишет Захарова.

По оценкам МИД, сейчас за границей находятся более 30 тысяч россиян. Однако реальные цифры станут понятными только после того, как желающие вернуться в Россию сообщат о себе через сайт госуслуг. Нет ясности, есть ли среди находящихся за рубежом жителей РФ заболевшие коронавирусом. А такое вполне возможно - с учетом того, что многие россияне не одни сутки ночевали в аэропортах в ожидании вылета. Среди попавших в беду - семьи с детьми, пожилые люди.

В распоряжении Оперативного штаба говорится лишь о временной приостановке возвращения россиян на родину. И это вселяет надежду, что процесс этот обязательно возобновится и будет доведен до конца со всеми необходимыми эпидемиологическими ограничениями. Это нужно нам всем, чтобы мы и дальше могли гордиться и уверенно примеривать на себя знаменитую фразу "Русские своих не бросают", сказанную генералом Михаилом Дмитриевичем Скобелевым в ходе Балканской кампании 1877-1878 годов.