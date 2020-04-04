Как COVID-19 повлиял на жизнь легендарных сербов

Самый тяжелый удар для Сербии, связанный с распространением коронавирусной инфекции (КВИ), ожидается, согласно информации президента Александра Вучича, до середины апреля. На помощь дружественной стране и братскому сербскому народу 3-4 апреля прибыли первоклассные российские специалисты, готовые, по словам посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, не жалея сил и невзирая на риск, плечом к плечу с сербскими коллегами бороться с "невидимым врагом". Корреспондент "РГ" решил выяснить, каким образом COVID-19 повлиял на жизнь легендарных сербов, за чьей судьбой и карьерой внимательно наблюдают многочисленные поклонники во всем мире.

Милош Бикович

Популярный актер Милош Бикович принял решение на время пандемии COVID-19 отправиться в деревню, где, по его словам, легче и приятнее проводить моменты изоляции. "Дай Бог, чтобы мы все остались живы и здоровы. Но на самом деле эта изоляция меня устраивает, и я даже подумал: Ну, Боже, тебе не нужно было останавливать весь мир", - цитирует его слова Радио и телевидение Сербии.

Бикович использует появившееся свободное время для чтения и просмотра фильмов, "самообразовываясь". "И хотя я встаю в 7 утра, не успеваю посмотреть и прочитать все то, что я наметил", - жалуется он.

Популярный артист достаточно много размышляет о том, как изменится мир после пандемии COVID-19. "Я пытаюсь предсказать это, но и заодно посмотреть, насколько я хорош в этом. Что касается меня, то я вернусь к своей устоявшейся жизни и рутине, возможно, с некоторым новым осознанием", - делится Бикович. Серб попросил поклонников не падать духом и поддержать в столь трудный период медиков: "Давайте вместе поддержим всех тех, кто работает на пределе своих сил, тех, кто измучен и изнурен борьбой. Им крайне важна наша поддержка и солидарность!".

Неманья Майдов

Лучший спортсмен Белграда 2019 года, чемпион мира по дзюдо, выступающий под флагом Сербии, Неманья Майдов, являющийся другом Милоша Биковича, указывает, что COVID-19 отсрочил реализацию его мечты - завоевание олимпийского золота.

"Олимпийские игры в Токио перенесены по следующим причинам: во-первых, так как здоровье - это приоритет; во-вторых, Олимпийские игры - это мечта, которой должны наслаждаться спортсмены, а если существует и минимальный риск заражения, то это становится невозможно. Под вопросом оказалась и физическая форма спортсменов, поскольку сейчас никто не тренируется в требуемом режиме", - поделился в интервью "Независне новине" прославленный дзюдоист. Он также добавил, что появление COVID-19 не входило в его планы, так как он намеревался достичь фантастической формы и бороться за олимпийскую медаль. "Идем дальше, мы должны максимально использовать эту ситуацию для собственного развития", - заявил Майдов.

В беседе с корреспондентом "РГ" Майдов рассказывал об особенностях национального сербского характера, помогающих преодолевать все тяготы и невзгоды бытия, бороться за свое существование и выживать. "Мы - сербы крайне упрямы, готовы добиваться своего вопреки обстоятельствам, - констатировал он. - Нам свойственно упрямство, которое нехарактерно для других этносов, разве что русские также имеют такую отличительную особенность. Может, это нас и роднит. Если мы что-то решили и считаем это дело правильным и праведным, то мы готовы ему отдаться без остатка и даже погибнуть за него".

Майдов разместил в интернете послание к своим поклонникам со следующими словами: "Дорогие друзья! Я хотел бы попросить Вас оставаться дома, быть дисциплинированными. Положение такое, какое есть. Результат этой борьбы зависит от всех нас, от каждого в отдельности. Будьте ответственными".

Эмир Кустурица

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица обратился к людям с призывом к бдительности и дисциплинированности. "Чем бы ни был этот вирус, сколько бы он не пробуждал желание выяснить, откуда он появился: природа ли его послала в наказание, или, как многие думают, - это начало биологической войны, нам необходимо выжить, - цитирует слова великого мастера издание "Курир". - Мы должны придерживаться дисциплины, требуемой от нас государством, иметь терпение, поскольку мы готовы и к молитвам, и к войнам".