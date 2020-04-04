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04.04.2020 11:42
Рубрика: Общество

Как справиться со стрессом благих намерений

Текст: Елена Новоселова
Почему рабочий стол компьютера забит полезными ссылками на музыкальные трансляции, онлайн-экскурсиями и умными платформами с лекциями, но смотреть, слушать и познавать не хочется, а наоборот, тянет спать и есть. Куда девается запал использовать карантин с пользой? И как справиться со стрессом новизны и непредсказуемости? На вопросы "РГ" отвечает психолог Института семейных просветительских и правовых программ Светлана Качмар.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В чем дело: почему благие намерения "учить английский" у многих так и остались в планах?

Светлана Качмар: Но ведь у нас появилась лишь иллюзия свободного времени, на самом деле его почти нет: работа, пусть на удаленке, дети, домашние дела реально заполняют день. Это рутина, и мы обычно не считаем, сколько сил она отнимает. Но главное не это. Мозги работают с трудом, сил никаких, а первоначальный запал потихоньку сходит на нет. Это высокий кортизол. На нем можно завершить проект за три дня, но совершенно невозможно строить долгосрочные планы и мечтать. Абсолютно нормальная защитная реакция организма.

Фото: iStock
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Ведь посмотрите, что случилось с нашей психикой. Мы оказались в ситуации, в которой никогда и никто не бывал. У нас отвалились привычные связи, пропали накатанные маршруты, обнулились планы на жизнь, на год, на месяц. И все вокруг менялось стремительно. Мы больше двух недель живем в эпоху перемен и не можем сказать, что они скоро закончатся. Мы получили совершенно новые правила жизни, к которым не готовились. Это большой стресс. Организм не справляется с ситуацией непредсказуемости и таким количеством новизны. Новое перестает нам нравиться, приносить удовольствие. Наоборот, оно пугает или тревожит, в зависимости от особенностей нашей нервной системы. А мозг сигнализирует: "Так, стоп! Сейчас не совсем подходящее время для саморазвития, нужно физически выживать". А что для этого нужно? Поесть и поспать.

Особенно часто такая реакция бывает у людей интеллектуального труда. Мои знакомые: "Сплю, как не в себя! Просыпаюсь и снова сплю". Это известный регрессивный механизм: чтобы голова не перенапряглась в ситуации, когда нам страшно, отключаем поток входящей информации.

Но многие сейчас, наоборот, гиперактивничают: кто-то непрестанно выкладывает в Сети свои ролики с танцами, советами по похудению, готовкой, кто-то впал в хозяйственный раж…

Светлана Качмар: У нас очень разные позиции у всех, очень разные исходные данные, поэтому универсального совета в принципе не может быть. Бороться со стрессом не нужно, борьба требует большого напряжения. Поэтому нужно адаптироваться и пытаться в новом состоянии научиться жить.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Адаптация происходит примерно по такому сценарию: сначала наступает не то, чтобы эйфория, но некоторый прилив сил, когда нам кажется, что вот мы горы свернем и скоро со всем справимся. Потом начинается стадия разочарования, потому что никуда стрессовая ситуация не уходит и не знаешь, что делать дальше. И вот кризис: внутренний конфликт с собой, прессинг и пересмотр своих привычных паттернов поведения. Причиной этого могут быть самые несущественные вещи. Ведь в повседневной жизни мы многое делали на автомате, а сейчас утратили эту возможность. Например, ходили на работу по своей любимой дорожке, а сейчас некуда идти.

Только следующий этап адаптации приводит к конструктивной работе над собой. Главное, не стараться себя за шкирку тянуть и торопить. Все стадии кризиса нужно прожить.

Каждый преодолевает стрессовую ситуацию по-своему. Одна знакомая на карантине перед тем, как сесть за компьютер, обязательно переодевается в нарядную одежду. Так ей легче войти в рабочее настроение. А что посоветуете вы?

Светлана Качмар: Человек - это биологическое существо, никуда не денешься. Так вот ученые наблюдали, как животное спасается от стресса. Если, скажем, орангутанг не может занять доминантное положение в стае и стрессует от этого, он начинает грызть палочку. Или находит себе другое занятие, чтобы заменить то, которым он хочет заниматься. Это такое простой способ снять стресс: делать простое дело, которое приносит удовлетворение. Можно "грызть разные палочки": пироги, шторы, уборка. Не нужно есть себя за то, что вы с чем-то там не справляетесь. Все не справляются. Большинство из нас не может повлиять ни на судьбы мира, ни на будущее своей семьи.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Если все гораздо серьезнее и беспокойство продолжается, первое, что я порекомендовала бы - пересчитать свои ресурсы. Проще всего пересчитываются ресурсы материальные. В буквальном смысле. Сколько у меня есть денег? Сколько пачек макарон? Сколько мыла? Часть выделить в неприкосновенный запас. Дело не в том, что какая-то военная ситуация настала и нужно еду делить, а в том, что наличие запаса разгружает нашу психику от тревоги.

Условно говоря, у вас есть сто рублей, 50 - откладываем, на 45 - живем сейчас, а 5 рублей нужно оставить на приятную "фигню". Без приятной "фигни" тяжело пережить непонятные времена.

Вот вы говорите, что на высоком кортизоле нельзя мечтать…

Светлана Качмар: Речь идет о долгосрочных планах. Сложно сейчас планировать на неделю или месяц, а на день можно. Кроме рабочих дел, в план вписываем бытовые дела, что читать и смотреть сегодня будут дети и т.д. Но вот опять же не нужно пытаться запихнуть в него вообще все дела на земле. И главное: нужно вписать хотя бы одну приятность в день. Это обязательно. Самое простое. Поговорить с мужем вечером на кухне. Или полежать в ванне в душистой пене. Или порисовать. В конце концом, съесть мороженое, которое лежит в холодильнике и ждет своего часа…

Но важно прислушиваться к себе, не загонять себя в угол. Для тех, кто "хаотик" и не любит всех этих планов, наоборот, можно себе представить, что есть уникальная возможность жить без плана: делаю все, что хочу, нахожусь в творческом полете. Так вести себя мало у кого сейчас получается, даже знаменитые писатели жалуются, что не могут писать. Но попробовать стоит.

На Youtube появилась масса роликов, где суперпрофессиональные фитнесс-тренеры предлагают всякие варианты работы над своим телом… Но, почему-то настроение от этих занятий только портится…

Светлана Качмар: Поддержать в такой момент может и физическая нагрузка. Но кому-то действительно не подходит то, о чем вы говорите. Нужно начать свой день с приятного: подышать, потянуться, сделать обычную зарядку, вообще вспомнить, что у вас есть тело, и оно должно вам служить хорошую службу, а не только "болеть спиной, ломить шеей". Вообще очень много телесного в преодолении стресса. И это объясняет, почему часто не работают предложения что-то волшебное посмотреть или послушать.

Но важно понимать, что рано или поздно практически все мы адаптируемся. Состояние апатии, на которую многие сейчас жалуются, это временное история, оно пройдет. Мы сориентируемся, привыкнем, начнем планировать дальше, чем на два дня вперед, и станет гораздо легче.

Простите за кощунственный вопрос, как в маленькой квартирке отдохнуть от детей?

Светлана Качмар: Если у вас так называемая "материнская затроганность", когда дети гроздьями на вас висят и "мучают" своей любовью, нужно обязательно выделить в своем расписании 15 минут в день одиночества. Закрыться хоть в ванной и сказать: "Не входить! Нос откушу!"

Фото: iStock
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Известна история о жене американского пастыря с 11 детьми. Она вечером накрывала голову передником и говорила: "Я сейчас буду разговаривать с богом, трогать меня нельзя, потому что связь эта гораздо менее прочная, чем сотовая. Она порвется". Дети прониклись, но мама с передником на голове выглядит, конечно, довольно нелепо.

"Одна приятность в день, например, поговорить с мужем", - цитирую вас. А что делать, если любимый муж "осточертел" за неделю карантина?

Светлана Качмар: Ну это понятное состояние. Мы ж не проводим обычно столько времени вместе, у нас разная нервная система, с разной скоростью мы въезжаем в стресс. "Осточертел"? Оставьте его в покое. Если есть возможность, разойдитесь по комнатам. Ничего страшного, если в карантине вы не будете много общаться. Это нормальная история. Адаптация наступит, и вы еще оцените возможность побыть вместе. Но это только если муж - любимый.

К чему может привести "запивание" стресса?

Светлана Качмар: Это иллюзия, что выпивка помогает в стрессе. Алкоголь - это абсолютный депрессант. Если вы понимаете, что вас тянет напиться или, не дай бог, "повторять" изо в день, это сигнал, что у вас проблемы и стоит отказаться от алкоголя вообще, скорее перейти на дыхательные практики, ванную или медитации. К сожалению, в той ситуации, в которую мы попали, получить психологическую, психиатрическую или наркологическую помощь будет сложно.

Общество Здоровье

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