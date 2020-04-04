Постановление правительства Кировской области от 3 апреля 2020 года № 137-П "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с абзацем четвертым статьи 6 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области", изложив его в следующей редакции:

"О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", пунктом 19 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, на основании предписания Главного государственного санитарного врача Кировской области в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Кировской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Правительство Кировской области постановляет:

1. Ввести на территории Кировской области следующие ограничительные мероприятия (карантин):

1.1. Приостановить с 04.04.2020 по 12.04.2020 деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. Данные ограничения не распространяются на организации, оказывающие ритуальные услуги, услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники, ремонту и обслуживанию автотранспортных средств при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

1.2. Приостановить с 04.04.2020 до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекцией (COVID-19)" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239):

1.2.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, проведение групповых занятий в фитнес-центрах.

1.2.2. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, иных развлекательных и досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации и проведению активного отдыха и развлечений, культурно-массовых и зрелищных мероприятий.

1.2.3. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1.2.2 настоящего постановления.

1.2.4. Работу организаций (предприятий), оказывающих услуги общественного питания, включая услуги по организации досуга и (или) развлечений, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций (предприятий), а также доставки заказов. Данные ограничения не распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия (объекты) общественного питания, обеспечивающие питание работников системообразующих организаций и организаций, функционирующих в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, и расположенные на территории указанных организаций.

1.2.5. Деятельность торговых, торгово-развлекательных комплексов (центров), моллов, рынков, за исключением объектов розничной торговли, указанных в подпункте 1.2.6 настоящего постановления. Данные ограничения не распространяются на находящиеся в торговых, торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах аптеки, аптечные пункты, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары, а также объекты розничной торговли, реализующие похоронные принадлежности, непродовольственные товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

1.2.6. Деятельность иных не указанных в подпункте 1.2.5 настоящего постановления объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

автозаправочных станций;

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

объектов розничной торговли, реализующих похоронные принадлежности, непродовольственные товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также без посещения покупателями торгового зала с учетом обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

1.3. Запретить с 04.04.2020 до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, курение кальянов, трубок в организациях, оказывающих услуги для организации процесса курения кальяна, трубок, а также в ресторанах, барах, кафе и на иных предприятиях (объектах) общественного питания, а также в организациях, оказывающих услуги досуга и (или) развлечений.

1.4. С 04.04.2020 до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, приостановить посещение:

1.4.1. Обучающимися образовательных организаций, за исключением дошкольных образовательных организаций, указанных в пункте 3 настоящего постановления, с обеспечением реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования с применением с 13.04.2020 электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.4.2. Лицами, занимающимися в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, указанных организаций с обеспечением реализации программ спортивной подготовки с применением форм электронного обучения и дистанционных технологий.

1.5. Приостановить с 04.04.2020 до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239:

1.5.1. Деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения.

1.5.2. Бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

1.6. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1, с 04.04.2020 до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) указанных лиц.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (служащим) организаций и государственных (муниципальных) органов, чье нахождение на рабочем (служебном) месте является критически важным для обеспечения их функционирования, к работникам медицинских организаций, а также к гражданам, определенным решениями оперативного штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

1.7. С 04.04.2020 до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239:

1.7.1. Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

1.7.2. Органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

1.8. В период с 04.04.2020 по 12.04.2020 (включительно) гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Кировской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места (площадки) накопления отходов.

Ограничения, установленные абзацем первым подпункта 1.8 настоящего постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов, нотариальных палат (нотариусов), адвокатских образований (адвокатов) в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе на противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

1.9. Установить, что при условии исполнения требований Порядка соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 не распространяется на:

системообразующие предприятия;

организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство товаров, работ (услуг) по государственным (муниципальным) контрактам, государственным контрактам по государственному оборонному заказу;

организации и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих в соответствии с заключенными договорами (контрактами) работу системообразующих предприятий, предприятий непрерывного производства и организаций (индивидуальных предпринимателей), указанных в абзаце третьем подпункта 1.9 настоящего постановления;

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство товаров первой необходимости согласно приложению № 2;

организации, осуществляющие строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

строительные организации, участвующие в реализации инвестиционных проектов на территории Кировской области;

учреждения, предназначенные для оказания ветеринарных услуг.

Для целей настоящего постановления под системообразующими предприятиями понимаются организации, включенные в перечень системообразующих предприятий Кировской области, утвержденный решением межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области, созданной распоряжением Губернатора Кировской области от 27.03.2020 № 23 "О создании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области".

1.10. Лицам, прибывшим с территории иностранных государств:

1.10.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию по телефону: 8 800 100-43-03.

1.10.2. При появлении первых симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

1.10.3. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, о нахождении в режиме изоляции в домашних условиях (нахождении в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) (далее - изоляция на дому).

1.10.4. Обеспечить самоизоляцию на дому сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

1.11. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 1.10 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 1.10.4 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

1.12. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кировской области:

1.12.1. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения условий изоляции на дому.

1.12.2. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

1.12.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

1.12.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, вернувшихся на территорию Российской Федерации, в период ранее 14 календарных дней со дня их возвращения, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

1.12.5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, указанных в подпункте 1.6 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

2. Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям), деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 и (или) настоящим постановлением, перевести работников на дистанционный режим работы при условии обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

3. Министерству образования Кировской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области обеспечить с 06.04.2020 деятельность дошкольных образовательных организаций для детей работников организаций, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, а также работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, общеобразовательных организаций.

4. Органам исполнительной власти Кировской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных организаций, указанных в подпункте 1.5.2 настоящего постановления, в отношении уже проживающих в указанных организациях лиц:

обеспечить создание условий для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока проживания без возможности его продления;

организовать питание указанных лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в подпункте 1.5.2 настоящего постановления, за исключением организаций, подведомственных органам исполнительной власти Кировской области, в отношении уже проживающих в указанных организациях лиц:

обеспечить создание условий для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока проживания без возможности его продления;

организовать питание указанных лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

6. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Кировской области:

воздержаться от посещения религиозных объектов;

ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

7. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в установленный в подпункте 1.6 настоящего постановления период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1.6 настоящего постановления, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в установленный в подпункте 1.6 настоящего постановления период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин





Приложение № 1 к постановлению Правительства Кировской области от 03.04.2020 № 137-П

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы (при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания) - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа (самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии):

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 - C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96, D46.





Приложение № 2 к постановлению Правительства Кировской области от 03.04.2020 № 137-П

Перечень товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).







